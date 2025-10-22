Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)

Происшествия 17:52   22.10.2025
Оксана Якушко
Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео) Скриншот

Харьковская областная прокуратура поделилась видео с камер наблюдения. 

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков. После удара враг начал распространять информацию, что якобы попадание произошло «из-за работы ПВО». Этот фейк РФ уже опровергли в Центре противодействия дезинформации. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ атаковала Харьков БпЛА «Герань-2» с реактивным двигателем.

Читайте также: В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
22.10.2025, 16:18
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
22.10.2025, 12:36
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
22.10.2025, 15:04
Харьков второй раз за день атаковал БпЛА, где «прилетело» — Терехов
Харьков второй раз за день атаковал БпЛА, где «прилетело» — Терехов
22.10.2025, 14:16
Фото с места «прилета» по детсаду в Харькове показал Зеленский
Фото с места «прилета» по детсаду в Харькове показал Зеленский
22.10.2025, 12:26

Новости по теме:

18.10.2025
Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
15.10.2025
Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу
15.10.2025
Насколько близко к фронту строят школы на Харьковщине: ответ Синегубова 📹
14.10.2025
Обострение ситуации: зону принудительной эвакуации расширяют на Харьковщине
13.10.2025
Ментальное здоровье детей: на Харьковщине мало психологов, как решают вопрос


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 17:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура поделилась видео с камер наблюдения. ".