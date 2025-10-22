Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)

Харьковская областная прокуратура поделилась видео с камер наблюдения.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков. После удара враг начал распространять информацию, что якобы попадание произошло «из-за работы ПВО». Этот фейк РФ уже опровергли в Центре противодействия дезинформации. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ атаковала Харьков БпЛА «Герань-2» с реактивным двигателем.