Сьогодні 3 листопада 2025: яке свято та день в історії

3 листопада – День інженерних військ ЗСУ. У цей день 1962 року народився український театральний режисер Андрій Жолдак. У 1943-му почалася битва за Київ. У 1941-му вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври. У 1938-му Франклін Рузвельт вдруге виграв вибори президента США. У 1937-му в урочищі Сандармох розстріляли видатних діячів України. У 1918-му в Першій світовій війні капітулювала Австро-Угорщина, а в Німеччині почалася Листопадова революція.

Свята та пам’ятні дати 3 листопада

3 листопада – День інженерних військ ЗСУ.

У світі – Міжнародний день біосферних заповідників.

Також сьогодні: Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи та День кліше.

3 листопада в історії

3 листопада 1918 року Австро-Угорщина капітулювала у Першій світовій війні. Докладніше.

3 листопада 1918 року розпочалося Кільське повстання, яке стало поштовхом для Листопадової революції в Німецькій імперії. Докладніше.

3 листопада 1918 року в Чернівцях відбулося Буковинське народне віче, яке одноголосно ухвалило рішення про приєднання Північної Буковини до ЗУНР.

3 листопада 1936 року президентські вибори в США вдруге виграв Франклін Рузвельт. Докладніше.

3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох за рішенням НКВС розстріляли 265 ув’язнених так званого “першого соловецького етапу”. Докладніше.

3 листопада 1941 року вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври, збудований у XI столітті. Докладніше.

3 листопада 1943 року розпочалася битва за Київ між Червоною армією та Вермахтом. Докладніше.

3 листопада 1962 року народився український театральний режисер Андрій Жолдак, який прославив на весь світ Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. Докладніше.

Церковне свято 3 листопада

3 листопада – день пам’яті мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера, й Аїфала, диякона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 3 листопада випав перший сніг, то зима буде ранньою.

Якщо день сонячний, то найближчими днями погода буде ясною, але морозною.

Що не можна робити 3 листопада

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Не можна стригти волосся.

Не можна садити дерева.