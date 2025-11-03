Сьогодні 3 листопада 2025: яке свято та день в історії
3 листопада – День інженерних військ ЗСУ. У цей день 1962 року народився український театральний режисер Андрій Жолдак. У 1943-му почалася битва за Київ. У 1941-му вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври. У 1938-му Франклін Рузвельт вдруге виграв вибори президента США. У 1937-му в урочищі Сандармох розстріляли видатних діячів України. У 1918-му в Першій світовій війні капітулювала Австро-Угорщина, а в Німеччині почалася Листопадова революція.
Свята та пам’ятні дати 3 листопада
3 листопада – День інженерних військ ЗСУ.
У світі – Міжнародний день біосферних заповідників.
Також сьогодні: Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи та День кліше.
3 листопада в історії
3 листопада 1918 року Австро-Угорщина капітулювала у Першій світовій війні. Докладніше.
3 листопада 1918 року розпочалося Кільське повстання, яке стало поштовхом для Листопадової революції в Німецькій імперії. Докладніше.
3 листопада 1918 року в Чернівцях відбулося Буковинське народне віче, яке одноголосно ухвалило рішення про приєднання Північної Буковини до ЗУНР.
3 листопада 1936 року президентські вибори в США вдруге виграв Франклін Рузвельт. Докладніше.
3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох за рішенням НКВС розстріляли 265 ув’язнених так званого “першого соловецького етапу”. Докладніше.
3 листопада 1941 року вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври, збудований у XI столітті. Докладніше.
3 листопада 1943 року розпочалася битва за Київ між Червоною армією та Вермахтом. Докладніше.
3 листопада 1962 року народився український театральний режисер Андрій Жолдак, який прославив на весь світ Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. Докладніше.
Церковне свято 3 листопада
3 листопада – день пам’яті мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера, й Аїфала, диякона. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо 3 листопада випав перший сніг, то зима буде ранньою.
Якщо день сонячний, то найближчими днями погода буде ясною, але морозною.
Що не можна робити 3 листопада
Не можна вирушати в далеку дорогу.
Не можна стригти волосся.
Не можна садити дерева.
