Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

Сегодня 3 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   03.11.2025
Оксана Горун
Сегодня 3 ноября 2025: какой праздник и день в истории

3 ноября – День инженерных войск ВСУ. В этот день в 1962 году родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак. В 1943-м началась битва за Киев. В 1941-м взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В 1938-м Франклин Рузвельт вторично выиграл выборы президента США. В 1937 году в урочище Сандармох расстреляли видных деятелей Украины. В 1918-м в Первой мировой войне капитулировала Австро-Венгрия, а в Германии началась Ноябрьская революция.

Праздники и памятные даты 3 ноября

3 ноября – День инженерных войск ВСУ.

В мире – Международный день биосферных заповедников.

Также сегодня: Всемирный день косплея, Всемирный день медузы и День клише.

3 ноября в истории

3 ноября 1918 года Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.

3 ноября 1918 года началось Кильское восстание, которое стало толчком для Ноябрьской революции в Немецкой империи. Подробнее.

3 ноября 1918 года в Черновцах состоялось Буковинское народное вече, которое единогласно приняло решение о присоединении Северной Буковины к ЗУНР.

3 ноября 1936 года президентские выборы в США второй раз выиграл Франклин Рузвельт. Подробнее.

Президент США Рузвельт
Франклин Рузвельт. Фото: http://www.loc.gov/

3 ноября 1937 года в урочище Сандармох по решению НКВД расстреляли 265 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». Подробнее.

3 ноября 1941 года взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры, построенный в XI веке. Подробнее.

Взрыв Успенского собора Киево-Печерской Лавры
Фото: ukrainaincognita.com

3 ноября 1943 года началась битва за Киев между Красной армией и Вермахтом. Подробнее.

3 ноября 1962 года родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко. Подробнее.

Церковный праздник 3 ноября

3 ноября — день памяти  мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Подробнее.

Народные приметы

Если 3 ноября выпал первый снег, зима будет ранней.

Если солнечный день, то в ближайшие дни погода будет ясной, но морозной.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сажать деревья.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
02.11.2025, 22:43
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, взрывы
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, взрывы
02.11.2025, 22:42
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
02.11.2025, 07:58
Ремонт набережной затеяли в Харькове до завершения тендера: что должны сделать
Ремонт набережной затеяли в Харькове до завершения тендера: что должны сделать
02.11.2025, 22:01
Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске
Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске
02.11.2025, 19:02
Как уберечься от FPV-дрона — актуальные советы для харьковчан
Как уберечься от FPV-дрона — актуальные советы для харьковчан
02.11.2025, 21:03

Новости по теме:

02.11.2025
Сегодня 2 ноября 2025: какой день в истории
01.11.2025
Сегодня 1 ноября 2025: какой день в истории
31.10.2025
Сегодня 31 октября 2025: какой праздник и день в истории
30.10.2025
Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории
29.10.2025
Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 3 ноября 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 ноября – День инженерных войск ВСУ. В этот день в 1962 году родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак".