Сегодня 3 ноября 2025: какой праздник и день в истории
3 ноября – День инженерных войск ВСУ. В этот день в 1962 году родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак. В 1943-м началась битва за Киев. В 1941-м взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В 1938-м Франклин Рузвельт вторично выиграл выборы президента США. В 1937 году в урочище Сандармох расстреляли видных деятелей Украины. В 1918-м в Первой мировой войне капитулировала Австро-Венгрия, а в Германии началась Ноябрьская революция.
Праздники и памятные даты 3 ноября
3 ноября – День инженерных войск ВСУ.
В мире – Международный день биосферных заповедников.
Также сегодня: Всемирный день косплея, Всемирный день медузы и День клише.
3 ноября в истории
3 ноября 1918 года Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.
3 ноября 1918 года началось Кильское восстание, которое стало толчком для Ноябрьской революции в Немецкой империи. Подробнее.
3 ноября 1918 года в Черновцах состоялось Буковинское народное вече, которое единогласно приняло решение о присоединении Северной Буковины к ЗУНР.
3 ноября 1936 года президентские выборы в США второй раз выиграл Франклин Рузвельт. Подробнее.
3 ноября 1937 года в урочище Сандармох по решению НКВД расстреляли 265 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». Подробнее.
3 ноября 1941 года взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры, построенный в XI веке. Подробнее.
3 ноября 1943 года началась битва за Киев между Красной армией и Вермахтом. Подробнее.
3 ноября 1962 года родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко. Подробнее.
Церковный праздник 3 ноября
3 ноября — день памяти мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Подробнее.
Народные приметы
Если 3 ноября выпал первый снег, зима будет ранней.
Если солнечный день, то в ближайшие дни погода будет ясной, но морозной.
Что нельзя делать 3 ноября
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя стричь волосы.
Нельзя сажать деревья.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Происшествия, Украина; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 3 ноября 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 06:00;