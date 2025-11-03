Сегодня 3 ноября 2025: какой праздник и день в истории

3 ноября – День инженерных войск ВСУ. В этот день в 1962 году родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак. В 1943-м началась битва за Киев. В 1941-м взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В 1938-м Франклин Рузвельт вторично выиграл выборы президента США. В 1937 году в урочище Сандармох расстреляли видных деятелей Украины. В 1918-м в Первой мировой войне капитулировала Австро-Венгрия, а в Германии началась Ноябрьская революция.

Праздники и памятные даты 3 ноября

3 ноября – День инженерных войск ВСУ.

В мире – Международный день биосферных заповедников.

Также сегодня: Всемирный день косплея, Всемирный день медузы и День клише.

3 ноября в истории

3 ноября 1918 года Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.

3 ноября 1918 года началось Кильское восстание, которое стало толчком для Ноябрьской революции в Немецкой империи. Подробнее.

3 ноября 1918 года в Черновцах состоялось Буковинское народное вече, которое единогласно приняло решение о присоединении Северной Буковины к ЗУНР.

3 ноября 1936 года президентские выборы в США второй раз выиграл Франклин Рузвельт. Подробнее.

3 ноября 1937 года в урочище Сандармох по решению НКВД расстреляли 265 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». Подробнее.

3 ноября 1941 года взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры, построенный в XI веке. Подробнее.

3 ноября 1943 года началась битва за Киев между Красной армией и Вермахтом. Подробнее.

3 ноября 1962 года родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко. Подробнее.

Церковный праздник 3 ноября

3 ноября — день памяти мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Подробнее.

Народные приметы

Если 3 ноября выпал первый снег, зима будет ранней.

Если солнечный день, то в ближайшие дни погода будет ясной, но морозной.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сажать деревья.