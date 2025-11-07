Чугуїв оговтується після атаки: мер заявила про колосальні збитки (фото)
У місті Чугуїв на Харківщині продовжують усувати наслідки нічних ударів БпЛА. Мер міста Галина Мінаєва опублікувала наслідки обстрілу.
«Майже два десятки безпілотників уразили освітній заклад, відділення Нової пошти, СТО, будівлю комунального підприємства, гуртожиток та близько трьох десятків приватних будинків. Навіть без детальних підрахунків зрозуміло, що економіці громади нанесено колосальні збитки», – зазначили Мінаєва.
Вона додала, що на місці влучань працюють рятувальники, комунальники та благодійні фонди.
Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що у ніч на 7 листопада ворог атакував Чугуїв 17 БпЛА типу «Герань-2».
Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили в Харкові о 23:59 через загрозу БпЛА типу «Шахед». Вибухи в Чугуєві почалися близько опівночі й атака безпілотників тривала близько 15 хвилин. За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, в результаті «прильотів» спалахнуло поштове відділення, СТО та навчальний заклад. Попередньо, постраждалих у Чугуєві немає.
