Live

Чугуїв оговтується після атаки: мер заявила про колосальні збитки (фото)

Події 14:16   07.11.2025
Вікторія Яковенко
Чугуїв оговтується після атаки: мер заявила про колосальні збитки (фото) Фото: Галина Мінаєва

У місті Чугуїв на Харківщині продовжують усувати наслідки нічних ударів БпЛА. Мер міста Галина Мінаєва опублікувала наслідки обстрілу.

«Майже два десятки безпілотників уразили освітній заклад, відділення Нової пошти, СТО, будівлю комунального підприємства, гуртожиток та близько трьох десятків приватних будинків. Навіть без детальних підрахунків зрозуміло, що економіці громади нанесено колосальні збитки», – зазначили Мінаєва.

Вона додала, що на місці влучань працюють рятувальники, комунальники та благодійні фонди.

атака на Чугуев
Фото: Галина Мінаєва
атака на Чугуев
Фото: Галина Мінаєва
атака на Чугуев
Фото: Галина Мінаєва
атака на Чугуев
Фото: Галина Мінаєва
атака на Чугуев
Фото: Галина Мінаєва

Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що у ніч на 7 листопада ворог атакував Чугуїв 17 БпЛА типу «Герань-2».

Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили в Харкові о 23:59 через загрозу БпЛА типу «Шахед». Вибухи в Чугуєві почалися близько опівночі й атака безпілотників тривала близько 15 хвилин. За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, в результаті «прильотів» спалахнуло поштове відділення, СТО та навчальний заклад. Попередньо, постраждалих у Чугуєві немає.

Читайте також: У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
07.11.2025, 14:47
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
07.11.2025, 10:58
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
07.11.2025, 11:20
Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів
Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів
07.11.2025, 12:08
На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять
На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять
07.11.2025, 11:50
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
07.11.2025, 10:06

Новини за темою:

07.11.2025
Масштабна атака БпЛА на Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
05.11.2025
БпЛА атакували приватний сектор на Харківщині: горіли три будинки (фото)
30.10.2025
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)
28.10.2025
БпЛА атакували підприємство в Чугуєві на Харківщині: горів склад продукції
23.10.2025
Атака БпЛА на Харків у середу: у КП назвали ім’я загиблого комунальника


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чугуїв оговтується після атаки: мер заявила про колосальні збитки (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 14:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв на Харківщині продовжують усувати наслідки нічних ударів БпЛА. Мер міста Галина Мінаєва опублікувала наслідки обстрілу.".