Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото)

В городе Чугуев в Харьковской области продолжают устранять последствия ночных ударов БпЛА. Мэр города Галина Минаева опубликовала последствия обстрелов.

«Почти два десятка беспилотников поразили образовательное учреждение, отделение Новой почты, СТО, здание коммунального предприятия, общежитие и около трех десятков частных домов. Даже без подробных подсчетов понятно, что экономике громады нанесен колоссальный ущерб», — отметила Минаева.

Она добавила, что на месте попаданий работают спасатели, коммунальщики и благотворительные фонды.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что в ночь на 7 ноября враг атаковал Чугуев 17 БпЛА типа «Герань-2».

Напомним, воздушную тревогу объявили ​​в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате «прилетов» вспыхнуло почтовое отделение, СТО и учебное заведение. Предварительно, пострадавших в Чугуеве нет.