Live

Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото)

Происшествия 14:16   07.11.2025
Виктория Яковенко
Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото) Фото: Галина Минаева

В городе Чугуев в Харьковской области продолжают устранять последствия ночных ударов БпЛА. Мэр города Галина Минаева опубликовала последствия обстрелов.

«Почти два десятка беспилотников поразили образовательное учреждение, отделение Новой почты, СТО, здание коммунального предприятия, общежитие и около трех десятков частных домов. Даже без подробных подсчетов понятно, что экономике громады нанесен колоссальный ущерб», — отметила Минаева.

Она добавила, что на месте попаданий работают спасатели, коммунальщики и благотворительные фонды.

атака на Чугуев
Фото: Галина Минаева
атака на Чугуев
Фото: Галина Минаева
атака на Чугуев
Фото: Галина Минаева
атака на Чугуев
Фото: Галина Минаева
атака на Чугуев
Фото: Галина Минаева

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что в ночь на 7 ноября враг атаковал Чугуев 17 БпЛА типа «Герань-2».

Напомним, воздушную тревогу объявили ​​в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате «прилетов» вспыхнуло почтовое отделение, СТО и учебное заведение. Предварительно, пострадавших в Чугуеве нет.

Читайте также: В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 14:51
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
07.11.2025, 07:16
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
07.11.2025, 14:47

Новости по теме:

07.11.2025
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
05.11.2025
БпЛА атаковали частный сектор на Харьковщине: горели три дома (фото)
30.10.2025
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
28.10.2025
БпЛА атаковали предприятие в Чугуеве на Харьковщине: горел склад продукции
23.10.2025
Атака БпЛА на Харьков в среду: в КП назвали имя погибшего коммунальщика


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 14:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев в Харьковской области продолжают устранять последствия ночных ударов БпЛА. Мэр города Галина Минаева опубликовала последствия обстрелов.".