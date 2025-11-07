Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото)
В городе Чугуев в Харьковской области продолжают устранять последствия ночных ударов БпЛА. Мэр города Галина Минаева опубликовала последствия обстрелов.
«Почти два десятка беспилотников поразили образовательное учреждение, отделение Новой почты, СТО, здание коммунального предприятия, общежитие и около трех десятков частных домов. Даже без подробных подсчетов понятно, что экономике громады нанесен колоссальный ущерб», — отметила Минаева.
Она добавила, что на месте попаданий работают спасатели, коммунальщики и благотворительные фонды.
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что в ночь на 7 ноября враг атаковал Чугуев 17 БпЛА типа «Герань-2».
Напомним, воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате «прилетов» вспыхнуло почтовое отделение, СТО и учебное заведение. Предварительно, пострадавших в Чугуеве нет.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, последствия, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
