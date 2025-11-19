Ножем у живіт: на Харківщині чоловік поранив опонента під час сварки – НПУ
Правоохоронці вручили підозру 45-річному чоловіку, який, за даними слідства, кинувся з ножем на опонента.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один із них отримав тілесні ушкодження.
«Правоохоронці встановили, що під час словесної сварки 45-річний чоловік завдав опоненту удар ножем у живіт. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження», – встановили поліцейські.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 умисне (тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.
Нагадаємо, 22 жовтня у Немишлянському районі між двома чоловіками виник конфлікт. Після чого вирішити його вони вирішили на кулаках, повідомили в ГУНП в Харківській області. Встановлено, що під час бійки 51-річний чоловік ударив опонента ножем. Загалом, за даними правоохоронців, було три удари.
Читайте також: Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ніж, поліція, ссора, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ножем у живіт: на Харківщині чоловік поранив опонента під час сварки – НПУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 14:38;