Ножем у живіт: на Харківщині чоловік поранив опонента під час сварки – НПУ

Суспільство 14:38   19.11.2025
Вікторія Яковенко
Ножем у живіт: на Харківщині чоловік поранив опонента під час сварки – НПУ

Правоохоронці вручили підозру 45-річному чоловіку, який, за даними слідства, кинувся з ножем на опонента.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один із них отримав тілесні ушкодження.

«Правоохоронці встановили, що під час словесної сварки 45-річний чоловік завдав опоненту удар ножем у живіт. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження», – встановили поліцейські.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 умисне (тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 22 жовтня у Немишлянському районі між двома чоловіками виник конфлікт. Після чого вирішити його вони вирішили на кулаках, повідомили в ГУНП в Харківській області. Встановлено, що під час бійки 51-річний чоловік ударив опонента ножем. Загалом, за даними правоохоронців, було три удари.

Читайте також: Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка

Автор: Вікторія Яковенко
