Ножом в живот: на Харьковщине мужчина ранил оппонента во время ссоры – НПУ
Правоохранители вручили подозрение 45-летнему мужчине, который, по данным следствия, бросился с ножом на оппонента.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к правоохранителям поступило сообщение о том, что между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил телесные повреждения.
«Правоохранители установили, что во время словесной ссоры 45-летний мужчина нанес оппоненту удар ножом в живот. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения», — установили полицейские.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 умышленное (тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 22 октября в Немышлянском районе между двумя мужчинами возник конфликт. После этого решить его они решили на кулаках, сообщили в ГУНП в Харьковской области. Установлено, что во время потасовки 51-летний мужчина ударил оппонента ножом. Всего, по данным правоохранителей, было три удара.
