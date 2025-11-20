Майже 2 млн грн витратить Центральний парк Харкова на ремонт тротуарів

Комунальне підприємство “Центральний парк” оголосило тендер на 1,87 млн ​​грн на поточний ремонт тротуарів, повідомляє ХАЦ з посиланням на ProZorro.

Ремонтувати планують пішохідно-транспортну мережу в районі атракціонів, що не працюють, – “Божевільна лава”, “Мініавтодром”, “Джамп Ераунд”, “Колесо огляду”, “Регата” та “Кімната жахів” у парку.

Аукціон запланований на 26 листопада, а власне роботи мають виконати до кінця року.

Під час ремонту заплановали покласти тротуарну плитку (ФЕМ) площею 849,8 м₂ (з яких 764,8 м₂ – це б/у плитка) та встановити 325 метрів бетонних поребриків.