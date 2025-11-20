Майже 2 млн грн витратить Центральний парк Харкова на ремонт тротуарів
Комунальне підприємство “Центральний парк” оголосило тендер на 1,87 млн грн на поточний ремонт тротуарів, повідомляє ХАЦ з посиланням на ProZorro.
Ремонтувати планують пішохідно-транспортну мережу в районі атракціонів, що не працюють, – “Божевільна лава”, “Мініавтодром”, “Джамп Ераунд”, “Колесо огляду”, “Регата” та “Кімната жахів” у парку.
Аукціон запланований на 26 листопада, а власне роботи мають виконати до кінця року.
Під час ремонту заплановали покласти тротуарну плитку (ФЕМ) площею 849,8 м₂ (з яких 764,8 м₂ – це б/у плитка) та встановити 325 метрів бетонних поребриків.
Читайте також: Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Харків, ХАЦ, центральний парк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже 2 млн грн витратить Центральний парк Харкова на ремонт тротуарів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 20:38;