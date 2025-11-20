Live

Майже 2 млн грн витратить Центральний парк Харкова на ремонт тротуарів

Суспільство 20:38   20.11.2025
Оксана Якушко
Майже 2 млн грн витратить Центральний парк Харкова на ремонт тротуарів

Комунальне підприємство “Центральний парк” оголосило тендер на 1,87 млн ​​грн на поточний ремонт тротуарів, повідомляє ХАЦ з посиланням на ProZorro.

Ремонтувати планують пішохідно-транспортну мережу в районі атракціонів, що не працюють, – “Божевільна лава”, “Мініавтодром”, “Джамп Ераунд”, “Колесо огляду”, “Регата” та “Кімната жахів” у  парку.

Аукціон запланований на 26 листопада, а власне роботи мають виконати до кінця року.

Під час ремонту заплановали покласти тротуарну плитку (ФЕМ) площею 849,8 м₂ (з яких 764,8 м₂ – це б/у плитка) та встановити 325 метрів бетонних поребриків.

Читайте також: Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Скільки будинків і квартир придбали мешканці Харківщини за сертифікати
Скільки будинків і квартир придбали мешканці Харківщини за сертифікати
20.11.2025, 20:59
Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області
Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області
20.11.2025, 13:41
Де 20 листопада найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де 20 листопада найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20.11.2025, 17:36
На два дні перекриють трамвайний переїзд в одному із районів Харкова
На два дні перекриють трамвайний переїзд в одному із районів Харкова
20.11.2025, 18:00
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч
20.11.2025, 16:44
Як вимикатимуть світло 21 листопада у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 21 листопада у Харкові й області: графіки
20.11.2025, 18:52

Новини за темою:

20.11.2025
Новини Харкова — головне 20 листопада: ситуація зі світлом, де просунулась РФ
20.11.2025
Як сьогодні, 20 листопада, відключатимуть світло на Харківщині
20.11.2025
У Харкові відновили рух тролейбусів та трамваїв після ударів
20.11.2025
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
19.11.2025
Транспорт не ходитиме до п’ятниці через одне з перехресть у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Майже 2 млн грн витратить Центральний парк Харкова на ремонт тротуарів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне підприємство “Центральний парк” оголосило тендер на 1,87 млн ​​грн на поточний ремонт тротуарів, повідомляє ХАЦ з посиланням на ProZorro.".