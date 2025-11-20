Почти 2 млн грн потратит Центральный парк Харькова на ремонт тротуаров

Коммунальное предприятие «Центральный парк» объявило тендер на 1,87 млн ​​грн на текущий ремонт тротуаров, сообщает ХАЦ со ссылкой на “ProZorro”.

Ремонтировать планируют пешеходно-транспортную сеть в районе неработающих аттракционов «Безумная лава», «Миниавтодром», «Джамп Эраунд», «Колесо обзора», «Регата» и «Комната ужасов» в парке.

Аукцион запланирован на 26 ноября, а работы должны выполнить до конца года.

Во время ремонта запланировали положить тротуарную плитку (ФЭМ) площадью 849,8 м₂ (из которых 764,8 м₂ – это б/у плитка) и установить 325 метров бетонных поребриков.