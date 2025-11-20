Почти 2 млн грн потратит Центральный парк Харькова на ремонт тротуаров
Коммунальное предприятие «Центральный парк» объявило тендер на 1,87 млн грн на текущий ремонт тротуаров, сообщает ХАЦ со ссылкой на “ProZorro”.
Ремонтировать планируют пешеходно-транспортную сеть в районе неработающих аттракционов «Безумная лава», «Миниавтодром», «Джамп Эраунд», «Колесо обзора», «Регата» и «Комната ужасов» в парке.
Аукцион запланирован на 26 ноября, а работы должны выполнить до конца года.
Во время ремонта запланировали положить тротуарную плитку (ФЭМ) площадью 849,8 м₂ (из которых 764,8 м₂ – это б/у плитка) и установить 325 метров бетонных поребриков.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Харьков, ХАЦ, центральный парк;
