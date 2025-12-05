Двоє чоловіків загинули на Харківщині: ворожий БпЛА вдарив по вантажівці

Сьогодні, 5 грудня, у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля «ЗІЛ» у тягач, по вантажівці влучив ворожий дрон, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок удару БпЛА по кабіні вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із авто. На місці удару зайнялася пожежа.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

В Ізюмській МВА уточнили, що атака сталася близько 12:00. У місті зафіксували два влучання, попередньо, БпЛА типу «Ланцет».

Нагадаємо, 05 грудня о 09:20 на автошляху «Чугуїв-Мілове», поблизу повороту на село Гетьманівка внаслідок удару БпЛА пошкоджений вантажний автомобіль. Про це повідомляв начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.