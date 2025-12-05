Live

Двоє чоловіків загинули на Харківщині: ворожий БпЛА вдарив по вантажівці

Суспільство 15:25   05.12.2025
Вікторія Яковенко
Двоє чоловіків загинули на Харківщині: ворожий БпЛА вдарив по вантажівці Фото: ГУНП в Харківській області

Сьогодні, 5 грудня, у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля «ЗІЛ» у тягач, по вантажівці влучив ворожий дрон, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок удару БпЛА по кабіні вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із авто. На місці удару зайнялася пожежа.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

В Ізюмській МВА уточнили, що атака сталася близько 12:00. У місті зафіксували два влучання, попередньо, БпЛА типу «Ланцет».

Нагадаємо, 05 грудня о 09:20 на автошляху «Чугуїв-Мілове», поблизу повороту на село Гетьманівка внаслідок удару БпЛА пошкоджений вантажний автомобіль. Про це повідомляв начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Читайте також: Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
05.12.2025, 16:12
Просування ворога у Вовчанську підтвердили в Угрупованні об’єднаних сил 📹
Просування ворога у Вовчанську підтвердили в Угрупованні об’єднаних сил 📹
05.12.2025, 12:45
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
05.12.2025, 13:26
Депутат Харківської міськради отримав підозру у держзраді: подробиці
Депутат Харківської міськради отримав підозру у держзраді: подробиці
05.12.2025, 12:09
Новини Харкова – головне 5 грудня: атаки РФ, підозра депутату у держзраді
Новини Харкова – головне 5 грудня: атаки РФ, підозра депутату у держзраді
05.12.2025, 15:29
Пошкоджений об’єкт інфраструктури та вантажівка – Канашевич про удари РФ
Пошкоджений об’єкт інфраструктури та вантажівка – Канашевич про удари РФ
05.12.2025, 11:05

Новини за темою:

08.11.2025
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
29.10.2025
У ДСНС розповіли про пожежі через “прильоти” в Чугуєві та Ізюмі
15.10.2025
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
10.10.2025
У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло
22.09.2025
Харківщину атакують “шахеди”: 22 вересня вибух пролунав в Ізюмі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє чоловіків загинули на Харківщині: ворожий БпЛА вдарив по вантажівці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 5 грудня, у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля «ЗІЛ» у тягач, по вантажівці влучив ворожий дрон, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".