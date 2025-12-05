Двое мужчин погибли на Харьковщине: вражеский БпЛА ударил по грузовику
Сегодня, 5 декабря, в городе Изюм во время перегрузки дров из автомобиля «ЗИЛ» в тягач, по грузовику попал вражеский дрон, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате удара БпЛА по кабине грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с авто. На месте удара произошел пожар.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.
В Изюмской ГВА уточнили, что атака произошла около 12:00. В городе зафиксировали два попадания, предварительно, БпЛА типа «Ланцет».
Напомним, 05 декабря в 09:20 на автодороге «Чугуев-Милово», вблизи поворота на село Гетмановка в результате удара БпЛА поврежден грузовой автомобиль. Об этом сообщал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
