Live

Двое мужчин погибли на Харьковщине: вражеский БпЛА ударил по грузовику

Общество 15:25   05.12.2025
Виктория Яковенко
Двое мужчин погибли на Харьковщине: вражеский БпЛА ударил по грузовику Фото: ГУНП в Харьковской области

Сегодня, 5 декабря, в городе Изюм во время перегрузки дров из автомобиля «ЗИЛ» в тягач, по грузовику попал вражеский дрон, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате удара БпЛА по кабине грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, находившиеся рядом с авто. На месте удара произошел пожар.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

В Изюмской ГВА уточнили, что атака произошла около 12:00. В городе зафиксировали два попадания, предварительно, БпЛА типа «Ланцет».

Напомним, 05 декабря в 09:20 на автодороге «Чугуев-Милово», вблизи поворота на село Гетмановка в результате удара БпЛА поврежден грузовой автомобиль. Об этом сообщал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Читайте также: Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
05.12.2025, 15:29
Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)
Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)
05.12.2025, 09:47
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
05.12.2025, 13:26
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
Nissan насмерть сбил пешехода на Харьковщине
Nissan насмерть сбил пешехода на Харьковщине
05.12.2025, 16:12

Новости по теме:

01.12.2025
Двое раненых – россияне ударили БпЛА по автомобилю на Харьковщине
01.12.2025
Три женщины пострадали из-за атак БпЛА РФ по селу на Харьковщине
29.11.2025
Три женщины пострадали из-за атаки российских БпЛА по селу на Харьковщине
23.11.2025
В Харькове — трое погибших, среди пострадавших ребенок, Терехов о «прилетах»
23.11.2025
Не менее 15 взрывов в Харькове, есть погибший и пострадавшие (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двое мужчин погибли на Харьковщине: вражеский БпЛА ударил по грузовику», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 декабря, в городе Изюм во время перегрузки дров из автомобиля «ЗИЛ» в тягач, по грузовику попал вражеский дрон, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".