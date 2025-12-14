Live

Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС

Події 08:32   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС

Минулої доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів. Вісім із них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Одна пожежа почалася внаслідок російських обстрілів.

“13 грудня ворог завдав удару безпілотником по центральній частині міста Харкова. Влучання було у дах 4-поверхової адміністративної будівлі. Сталося загоряння на площі два квадратні метри. Пошкоджено покрівлю”, – повідомили рятувальники.

Крім того, протягом минулої доби рятувальники виявили та знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, напередодні 13 грудня вибухи у Харкові лунали двічі. Спочатку днем ​​БпЛА типу «Молния» атакував Шевченківський район. Близько 16:20 у Харкові знову чули вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по даху адміністративної будівлі у центрі міста – у Київському районі. На місці «прильоту» він розповів, що будівля, по якій вдарив російський БпЛА, належить Харківській міськраді. Людей у ​​будівлі не було.

Читайте також: Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки “прильотів”
Постраждали жінка та дівчинка – Синєгубов про наслідки “прильотів”
14.12.2025, 09:04
Новини Харкова — головне 14 грудня: постраждала дитина, бої в області
Новини Харкова — головне 14 грудня: постраждала дитина, бої в області
14.12.2025, 09:25
Сьогодні 14 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 грудня 2025: яке свято та день в історії
14.12.2025, 06:00
Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині
Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині
14.12.2025, 08:09
Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС
Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС
14.12.2025, 08:32
Другий вибух за день чули в Харкові: що це було (відео)
Другий вибух за день чули в Харкові: що це було (відео)
13.12.2025, 17:15

Новини за темою:

13.12.2025
Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження
12.12.2025
Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)
12.12.2025
Четверо людей загинули через побутові пожежі на Харківщині – ДСНС
11.12.2025
Вранці росіяни атакували село на Харківщині – почалася пожежа (фото)
11.12.2025
Сьогодні в Барвінковому під час гасіння пожежі в домі знайшли тіла трьох людей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2025 в 08:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів. Вісім із них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".