Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС

Минулої доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів. Вісім із них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Одна пожежа почалася внаслідок російських обстрілів.

“13 грудня ворог завдав удару безпілотником по центральній частині міста Харкова. Влучання було у дах 4-поверхової адміністративної будівлі. Сталося загоряння на площі два квадратні метри. Пошкоджено покрівлю”, – повідомили рятувальники.

Крім того, протягом минулої доби рятувальники виявили та знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, напередодні 13 грудня вибухи у Харкові лунали двічі. Спочатку днем ​​БпЛА типу «Молния» атакував Шевченківський район. Близько 16:20 у Харкові знову чули вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по даху адміністративної будівлі у центрі міста – у Київському районі. На місці «прильоту» він розповів, що будівля, по якій вдарив російський БпЛА, належить Харківській міськраді. Людей у ​​будівлі не було.