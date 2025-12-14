Что горело в Харьковской области в течение суток, рассказали в ГСЧС
За прошлые сутки у спасателей региона было 30 оперативных выездов. Восемь из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Один пожар начался в результате российских обстрелов.
«13 декабря враг нанес удар беспилотником по центральной части города Харькова. Попадание было в крышу 4-этажного административного здания. Произошло возгорание на площади два квадратных метра. Повреждена кровля», –сообщили спасатели.
Кроме того, в течение минувших суток спасатели выявили и обезвредили 41 взрывоопасный предмет.
Напомним, накануне 13 декабря, взрывы в Харькове звучали дважды. Вначале днем БпЛА типа «Молния» атаковал Шевченковский район. Около 16:20 в Харькове вновь слышали взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по крыше административного здания в центре города — в Киевском районе. На месте «прилета» он рассказал, что здание, по которому ударил российский БпЛА, принадлежит Харьковскому горсовету. Людей в здании не было.
Читайте также: Враг атаковал 11 раз: Генштаб о боях на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что горело в Харьковской области в течение суток, рассказали в ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2025 в 08:32;