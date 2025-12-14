Что горело в Харьковской области в течение суток, рассказали в ГСЧС

За прошлые сутки у спасателей региона было 30 оперативных выездов. Восемь из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Один пожар начался в результате российских обстрелов.

«13 декабря враг нанес удар беспилотником по центральной части города Харькова. Попадание было в крышу 4-этажного административного здания. Произошло возгорание на площади два квадратных метра. Повреждена кровля», –сообщили спасатели.

Кроме того, в течение минувших суток спасатели выявили и обезвредили 41 взрывоопасный предмет.

Напомним, накануне 13 декабря, взрывы в Харькове звучали дважды. Вначале днем БпЛА типа «Молния» атаковал Шевченковский район. Около 16:20 в Харькове вновь слышали взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по крыше административного здания в центре города — в Киевском районе. На месте «прилета» он рассказал, что здание, по которому ударил российский БпЛА, принадлежит Харьковскому горсовету. Людей в здании не было.