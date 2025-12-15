Діти-заручники в Куп’янську, удар КАБів по передмістю – підсумки 15 грудня

Цивільні заручники з Куп’янська, КАБи гатили по Дергачівщині, смертельне ДТП під Харковом. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 15 грудня.

<br />

Дітей у Куп’янську росіяни використовували як живий щит. Подробиці кричущої історії повідомило командування 127 окремої механізованої бригади ЗСУ. Під час ударно-пошукових дій у Куп’янську оборонці виявили 14 цивільних, які перебували в підвалі багатоповерхівки фактично в полоні у двох окупантів. Троє заручників – це діти: 2-річна дівчинка та хлопці 9 й 17 років. Українським воїнам вдалося знищити окупантів і звільнити людей, відзначив командир другого мехбатальйону бригади Вадим. Відео зі звільненими куп’янчанами опублікували в телеграм-каналі бригади. Люди поділилися: коли військові РФ просочилися до Куп’янська, то захопили багатоповерхівку, де ще перебували місцеві. Людям наказали спуститися підвал. Далі вони перебували там, слугуючи живим щитом для загарбників. Наразі цивільних уже евакуювали до Харкова. Представник 127 бригади відзначив, що це вже другий випадок, коли посеред боїв за Куп’янськ виявляють дітей. Перед тим захисники вивозили двох малюків і чотирьох жінок. І це все при тому, що в місті заздалегідь проводили примусову евакуацію родин із дітьми.

Вибухи чули в Харкові сьогодні вдень. Ворог атакував КАБами Дергачівську громаду, повідомив начальник місцевої військової адміністрації Вячеслав Задоренко. Дві авіабомби поцілили по селу Безруки, пошкодивши щонайменше два домоволодіння. Ще одна впала за межами Дергачів. Інформації про постраждалих немає. За останній тиждень російська армія вдарила по Харківщині чотирнадцятьма КАБами, а також більш як сотнею дронів різних типів. Таку статистику повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

25-річна дівчина загинула в ДТП на трасі Харків – Чугуїв. Трагедія сталася вдень у неділю. За попередньою версією, водійка «Тойота Камрі» не впоралася з керуванням, рухаючись із села Рогань у бік Харкова, з’їхала у кювет та перекинулася. Від отриманих травм вона померла в лікарні. Поліція шукає свідків аварії. Звертатися можна на «102».

Піаніно «Україна», яке врятували з Бахмута, з’явилося в Харківському метрополітені. Про мистецьку акцію, що відбулася днями в підземці, повідомила пресслужба міськради. Піаніно Харкову передали в межах ініціативи «Voice of Life». Ідея цього проєкту – евакуювати музичні інструменти з прифронтових і деокупованих територій і повертати до культурного життя. У Харкові на піаніно з Бахмута виконали музичні твори викладачі національного університету мистецтв імені Котляревського, студенти Харківського музичного коледжу та учні мистецьких шкіл міста.

