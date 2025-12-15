Live

Дети-заложники в Купянске, удар КАБов по пригороду Харькова – итоги 15 декабря

15.12.2025
Оксана Якушко
Дети-заложники в Купянске, удар КАБов по пригороду Харькова – итоги 15 декабря

Гражданские заложники из Купянска, КАБы били по Дергачевщине, смертельное ДТП под Харьковом. МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 декабря.

14 гражданских держали в заложниках оккупанты в Купянске

Детей в Купянске россияне использовали как живой щит. Подробности кричащей истории сообщило командование 127 Отдельной  механизированной бригады ВСУ. Во время ударно-розыскных действий в Купянске защитники обнаружили 14 гражданских, находившихся в подвале многоэтажки фактически в плену у двоих оккупантов. Трое заложников – дети: 2-летняя девочка и ребята 9 и 17 лет. Украинским воинам удалось уничтожить оккупантов и освободить людей, отметил командир второго мехбатальона бригады Вадим. Видео с освобожденными купянчанами опубликовали в телеграмм-канале бригады. Люди поделились: когда военные РФ просочились в Купянск, они захватили многоэтажку, где еще находились местные. Людям приказали спуститься подвал. Далее они находились там, служа живым щитом для захватчиков. Пока гражданских уже эвакуировали в Харьков. Представитель 127 бригады отметил, что это уже второй случай, когда среди боев за Купянск обнаруживают детей. Перед тем защитники вывозили двоих малышей и четырех женщин. И это все при том, что в городе предварительно проводили принудительную эвакуацию семей с детьми.

КАБы ударили по Дергачевской громаде днем

Взрывы слышали в Харькове сегодня днем. Враг атаковал КАБами Дергачевщину, сообщил начальник местной военной администрации Вячеслав Задоренко. Две авиабомбы попали по селу Безруки, повредив по меньшей мере два домовладения. Еще одна упала за пределами Дергачей. Информации о пострадавших нет. За последнюю неделю россияне ударили по Харьковщине 14 КАБами, а также более, чем сотней дронов разных типов.

25-летняя водитель погибла в ДТП под Харьковом

25-летняя девушка погибла в ДТП на трассе Харьков – Чугуев. Трагедия произошла в воскресенье днем. По предварительной версии, водитель «Тойота Камри» не справилась с управлением, двигаясь из Рогани в сторону Харькова, съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм девушка скончалась в больнице. Полиция ищет свидетелей аварии. Обращаться можно на «102».

В Харьковском метро появилось пианино из Бахмута

Пианино «Украина», спасшееся из Бахмута, появилось в Харьковском метрополитене. О художественной акции, которая состоялась на днях в подземке, сообщила пресс-служба горсовета. Пианино Харькову передали в рамках инициативы «Voice of Life». Идея этого проекта – эвакуировать музыкальные инструменты с прифронтовых и деоккупированных территорий и возвращать к культурной жизни. В Харькове на пианино из Бахмута сыграли преподаватели национального университета искусств имени Котляревского, студенты Харьковского музыкального колледжа и учащиеся художественных школ города.

Автор: Оксана Якушко
