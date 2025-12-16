Сьогодні 16 грудня 2025: яке свято та день в історії

16 грудня 2022 року в Берліні розірвався один із найбільших у світі циліндричних акваріумів – “Аквадом”. У 1913-му Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі – “Заробляючи на життя”. У 1809-му Наполеон Бонапарт розлучився з дружиною Жозефіною. У 1773-му в США відбулося “Бостонське чаювання”. У 1497-му Васко да Гама дорогою до Індії пройшов найвіддаленішу точку, якої раніше досягали європейці. У 1431-му короля Англії Генріха VI коронували також королем Франції в Парижі – це було початком фінального етапу Столітньої війни.

Свята та пам’ятні дати 16 грудня

16 грудня у світі – День “Все в шоколаді”.

Також сьогодні: День незалежності Казахстану, День дурнуватих іграшок, Міжнародний день вина “Піно Меньє”.

16 грудня в історії

16 грудня 1431 року короля Англії Генріха VI коронували королем Франції в Парижі. Докладніше.

16 грудня 1497 року португальський мореплавець Васко да Гама зі своєю експедицією на шляху до Індії пройшов найвіддаленішу точку, якої до них вдавалося досягти європейцям. Докладніше.

16 грудня 1773 року відбулося так зване “Бостонське чаювання”, яке започаткувало війну за незалежність США від Великої Британії. Докладніше.

16 грудня 1809 року набуло чинності розлучення імператора Франції Наполеона Бонапарта та його дружини Жозефіни Богарне. Докладніше.

16 грудня 1913 року Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі “Заробляючи на життя” (або “Боротьба за життя”). Докладніше.

16 грудня 1991 року Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан.

16 грудня 1991 року Туреччина визнала незалежність України.

16 грудня 2022 року в Берліні (Німеччина) лопнув один із найбільших у світі циліндричних акваріумів – “Аквадом”.

У 16-метровому акваріумі, заповненому морською водою, жили близько 1500 тропічних риб ста різних видів. Внаслідок катастрофи більшість із них загинула. “Аквадом” збудували у 2003 році у вестибюлі готелю “Radisson Collection”. Вартість будівництва оцінювали близько 12,8 мільйона євро. На той момент конструкцію помістили в Книгу рекордів Гіннеса як найбільший у світі циліндричний акваріум. Усередині нього був ліфт із прозорими стінами, що дозволяло відвідувачам готелю побувати посеред підводного світу.

У 2020 році акваріум востаннє відремонтували та модернізували. Однак це не допомогло. О 5:43 ранку за місцевим часом 16 грудня резервуар розірвався – тиск води був таким, що риб викидало не лише у вестибюль готелю, а й на вулиці. У Radisson Collection та навколо відбувся справжній потоп. Більшість риб загинули, також поранення отримали двоє людей. Подальше розслідування не визначило жодних винуватців катастрофи. Її пояснили “втомою матеріалу” та значною різницею температур – у Берліні вночі було 9 морозу, а в резервуарі з рибами – 26 тепла. За рік після цих подій розслідування закрили. А в лютому 2025-го готель відкрився після відновлювальних робіт. Замість акваріума у ​​вестибюлі збудували 24-метровий вертикальний сад, де розміщується 2000 рослин 22 різних видів.

Церковне свято 16 грудня

16 грудня вшановують пам’ять пророка Аггея. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо кішка шукає в домі тепле місце, то буде мороз.

Якщо 16 грудня морозна погода – такою буде й Водохреще.

Що не можна робити 16 грудня

Не можна робити генеральне прибирання.

Не можна лінуватися.

Не можна лихословити та порушувати правила посту.