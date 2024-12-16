Сьогодні 16 грудня: яке свято та день в історії

16 грудня 1431 року короля Англії Генріха VI коронували також королем Франції в Парижі – це було початком фінального етапу Столітньої війни. У 1497-му Васко да Гама дорогою до Індії пройшов найвіддаленішу точку, якої раніше досягали європейці. У 1773-му в США відбулося “Бостонське чаювання”. У 1809-му Наполеон Бонапарт розлучився з дружиною Жозефіною. У 1913-му Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі – “Заробляючи на життя”.

Свята та пам’ятні дати 16 грудня

16 грудня у світі – День незалежності Казахстану.

Сьогодні також – День безглуздих іграшок, День “Все в шоколаді”.

16 грудня в історії

16 грудня 1431 року короля Англії Генріха VI коронували королем Франції в Парижі.

Він був єдиним з англійських королів часів Столітньої війни, який не тільки називався королем Франції, але реально був коронований і контролював значну територію цієї країни. Генріх став королем двох провідних держав Європи, бувши ще немовлям. Він успадкував те, чого досяг його батько Генріх V. Той дійшов до околиць Парижа та змусив французів укласти договір. За цією угодою Генріха V визнали спадкоємцем французького престолу в разі смерті короля Карла Безумного. Генріх V одружився з донькою французького короля Катериною Валуа, і в них народився син – спадкоємець двох престолів. Однак у віці 36 років Генріх V зненацька помер від дизентерії. Через місяць після цього помер його тесть – французький король Карл Безумний. І Генріх VI успадкував дві корони: англійську від батька та французьку – від свого діда по матері. Однак це не відповідало традиціям престолонаступництва Франції, адже в Карла Безумного був син – майбутній король Карл VII. Той упродовж життя за підтримки легендарної Жанни Д’Арк зміг перемогти англійців та повернути собі трон. А Генріх VI протягом життя навпаки втратив обидва престоли – і французький, і англійський (корону Англії у нього відібрала династія Йорків).

16 грудня 1497 року португальський мореплавець Васко да Гама зі своєю експедицією на шляху до Індії пройшов найвіддаленішу точку, якої до них вдавалося досягти європейцям. Докладніше.

16 грудня 1773 року відбулося так зване “Бостонське чаювання”, яке започаткувало війну за незалежність США від Великої Британії. Докладніше.

16 грудня 1809 року набуло чинності розлучення імператора Франції Наполеона Бонапарта та його дружини Жозефіни Богарне. Докладніше.

16 грудня 1913 року Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі “Заробляючи на життя” (або “Боротьба за життя”). Докладніше.

16 грудня 1991 року Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан.

16 грудня 1991 року Туреччина визнала незалежність України.

Церковне свято 16 грудня

16 грудня вшановують пам’ять пророка Аггея. Святий пророк Аггей – десятий із дванадцяти малих пророків. Він пророкував за часів перського царя Дарія Гистаспа. Після повернення юдеїв із Вавилонського полону він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і передбачив відвідування цього храму Месією.

Народні прикмети

Якщо кішка шукає в домі тепле місце, то буде мороз.

Якщо 16 грудня морозна погода – такою буде й Водохреще.

Що не можна робити 16 грудня

Не можна робити генеральне прибирання.

Не можна лінуватися.

Не можна лихословити та порушувати правила посту.