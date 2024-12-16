Сегодня 16 декабря: какой праздник и день в истории

16 декабря 1431 года короля Англии Генриха VI короновали также королем Франции в Париже — это было началом финального этапа Столетней войны. В 1497-м Васко да Гама по пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой раньше достигали европейцы. В 1773-м в США состоялось «Бостонское чаепитие». В 1809-м Наполеон Бонапарт развелся с супругой Жозефиной. В 1913-м Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме — «Зарабатывая на жизнь».

Праздники и памятные даты 16 декабря

16 декабря в мире – День независимости Казахстана.

Сегодня также — День дурацких игрушек, День «Все в шоколаде».

16 декабря в истории

16 декабря 1431 года короля Англии Генриха VI короновали королем Франции в Париже.

Он был единственным из английских королей времен Столетней войны, который не только назывался королем Франции, но реально был коронован и контролировал значительную территорию этой страны. Генрих стал королем двух ведущих государств Европы, будучи еще младенцем. Он унаследовал то, чего достиг его отец Генрих V. Тот дошел до окрестностей Парижа и заставил французов заключить договор. По этому соглашению Генриха V признали наследником французского престола в случае смерти короля Карла Безумного. Генрих V женился на дочери французского короля Екатерине Валуа, и у них родился сын — наследник двух престолов. Однако в возрасте 36 лет Генрих V неожиданно скончался от дизентерии. Через месяц после этого умер его тесть — французский король Карл Безумный. И Генрих VI унаследовал две короны: английскую от своего отца и французскую — от своего деда по матери. Однако это не соответствовало традициям престолонаследия Франции, ведь у Карла Безумного был сын – будущий король Карл VII. Тот в течение жизни при поддержке легендарной Жанны Д’Арк смог победить англичан и вернуть себе трон. А Генрих VI в течение жизни напротив потерял оба престола – и французский, и английский (корону Англии у него отобрала династия Йорков).

16 декабря 1497 года португальский мореплаватель Васко да Гама со своей экспедицией на пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой до них удавалось достичь европейцам. Подробнее.

16 декабря 1773 года произошло так называемое «Бостонское чаепитие», которое положило начало войне за независимость США от Великобритании. Подробнее.

16 декабря 1809 года вступил в силу развод императора Франции Наполеона Бонапарта и его жены Жозефины Богарне. Подробнее.

16 декабря 1913 года Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме «Зарабатывая на жизнь» (или «Борьба за жизнь»). Подробнее.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости Республики Казахстан.

16 декабря 1991 года Турция признала независимость Украины.

Церковный праздник 16 декабря

16 декабря чтят память пророка Аггея. Святой пророк Аггей – десятый из двенадцати малых пророков. Он пророчил во времена персидского царя Дария Гистаспа. После возвращения иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и предсказал посещение этого храма Мессией.

Народные приметы

Если кошка ищет в доме теплое место, будет мороз.

Если 16 декабря морозная погода – таким будет и Крещение.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя делать генеральную уборку.

Нельзя лениться.

Нельзя злословить и нарушать правила поста.