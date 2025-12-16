Сегодня 16 декабря 2025: какой праздник и день в истории

16 декабря 2022 года в Берлине разорвался один из самых больших в мире цилиндрических аквариумов – «Аквадом». В 1913-м Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме — «Зарабатывая на жизнь». В 1809-м Наполеон Бонапарт расстался с супругой Жозефиной. В 1773-м в США состоялось «Бостонское чаепитие». В 1497-м Васко да Гама по дороге в Индию прошел самую отдаленную точку, которой раньше достигали европейцы. В 1431-м короля Англии Генриха VI короновали также королем Франции в Париже – это было началом финального этапа Столетней войны.

Праздники и памятные даты 16 декабря

16 декабря в мире – День «Все в шоколаде».

Также сегодня: День независимости Казахстана, День дурацких игрушек, Международный день вина «Пино Менье».

16 декабря в истории

16 декабря 1431 года короля Англии Генриха VI короновали королем Франции в Париже. Подробнее.

16 декабря 1497 года португальский мореплаватель Васко да Гама со своей экспедицией на пути в Индию прошел самую отдаленную точку, которой до них удавалось достичь европейцам. Подробнее.

16 декабря 1773 года произошло так называемое «Бостонское чаепитие», которое положило начало войне за независимость США от Великобритании. Подробнее.

16 декабря 1809 года вступил в силу развод императора Франции Наполеона Бонапарта и его жены Жозефины Богарне. Подробнее.

16 декабря 1913 года Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме «Зарабатывая на жизнь» (или «Борьба за жизнь»). Подробнее.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости Республики Казахстан.

16 декабря 1991 года Турция признала независимость Украины.

16 декабря 2022 года в Берлине (Германия) лопнул один из самых больших в мире цилиндрических аквариумов – «Аквадом».

<br />

В 16-метровом аквариуме, заполненном морской водой, жили около 1500 тропических рыб ста разных видов. В результате катастрофы большинство из них погибло. «Аквадом» построили в 2003 году в вестибюле гостиницы «Radisson Collection». Стоимость строительства оценивали в около 12,8 миллиона евро. На тот момент конструкцию поместили в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире цилиндрический аквариум. Внутри него находился лифт с прозрачными стенками, что позволяло посетителям отеля побывать прямо посреди подводного мира.

В 2020 году аквариум последний раз отремонтировали и модернизировали. Однако это не помогло. В 5:43 утра по местному времени 16 декабря резервуар разорвался – давление воды было таким, что рыб выбрасывало не только в вестибюль гостиницы, но и на близлежащие улицы. В Radisson Collection и вокруг произошел настоящий потоп. Большинство рыб погибло, также ранения получили два человека. Дальнейшее расследование не определило никаких виновников катастрофы. Ее объяснили «усталостью материала» и значительной разницей температур – в Берлине ночью было 9 мороза, а в резервуаре с рыбами – 26 тепла. Через год после этих событий расследование закрыли. А в феврале 2025-го гостиница открылась после восстановительных работ. Вместо аквариума в вестибюле построили 24-метровый вертикальный сад, где размещается 2000 растений 22 разных видов.

Церковный праздник 16 декабря

16 декабря чтят память пророка Аггея. Подробнее.

Народные приметы

Если кошка ищет в доме теплое место, будет мороз.

Если 16 декабря морозная погода – таким будет и Крещение.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя делать генеральную уборку.

Нельзя лениться.

Нельзя злословить и нарушать правила поста.