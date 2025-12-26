Через удари РФ по енергооб’єктах на Харківщині – аварійні відключення
Фото: АТ “Харківобленерго”
Для стабілізації ситуації в енергомережі в Харківській області, а також у деяких інших регіонах розпочалися аварійні відключення світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.
“Ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання“, – зазначили в “Укренерго”.
З огляду на це фахівці просять перенести енергоємні процеси після 23:00.
