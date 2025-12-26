Live

Через удари РФ по енергооб’єктах на Харківщині – аварійні відключення

Суспільство 10:55   26.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через удари РФ по енергооб’єктах на Харківщині – аварійні відключення Фото: АТ “Харківобленерго”

Для стабілізації ситуації в енергомережі в Харківській області, а також у деяких інших регіонах розпочалися аварійні відключення світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”. 

Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

Ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання“, – зазначили в “Укренерго”.

З огляду на це фахівці просять перенести енергоємні процеси після 23:00.

Читайте також: Майже дві тисячі комунальників борються у Харкові зі снігом (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську
“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську
26.12.2025, 11:50
ЗМІ: “американські партнери” внесли за Дудіна заставу – свобода була недовгою
ЗМІ: “американські партнери” внесли за Дудіна заставу – свобода була недовгою
26.12.2025, 09:40
Ворог атакував бібліотеку та доми на Харківщині – яке озброєння використав
Ворог атакував бібліотеку та доми на Харківщині – яке озброєння використав
26.12.2025, 08:51
Майже дві тисячі комунальників борються в Харкові зі снігом (фото)
Майже дві тисячі комунальників борються в Харкові зі снігом (фото)
26.12.2025, 09:30
Генштаб: протягом минулої доби ЗСУ відбили вісім штурмів ворога
Генштаб: протягом минулої доби ЗСУ відбили вісім штурмів ворога
26.12.2025, 08:09
Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в “Харківобленерго”
Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в “Харківобленерго”
26.12.2025, 10:19

Новини за темою:

18.12.2025
Скільки родин на Харківщині сьогодні без світла
08.12.2025
Аварійні відключення світла ввели в Харківській області
06.12.2025
Аварійні відключення світла ввели у Харкові: просять не звертатись до 1562
05.12.2025
На Харківщині розпочалися аварійні відключення – причина
24.11.2025
Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через удари РФ по енергооб’єктах на Харківщині – аварійні відключення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2025 в 10:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для стабілізації ситуації в енергомережі в Харківській області, а також у деяких інших регіонах розпочалися аварійні відключення світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”. ".