Через удари РФ по енергооб’єктах на Харківщині – аварійні відключення

Для стабілізації ситуації в енергомережі в Харківській області, а також у деяких інших регіонах розпочалися аварійні відключення світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

“Ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання“, – зазначили в “Укренерго”.

З огляду на це фахівці просять перенести енергоємні процеси після 23:00.