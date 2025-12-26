Live

Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения

Общество 10:55   26.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Для стабилизации ситуации в энергосети в Харьковской области, а также в некоторых других регионах начались аварийные отключения света, пишут в АО «Харьковоблэнерго». 

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

«Враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В результате на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование», – отметили в «Укрэнерго».

Ввиду этого специалисты просят перенести энергоемкие процессы после 23:00.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
