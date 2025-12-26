Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Для стабилизации ситуации в энергосети в Харьковской области, а также в некоторых других регионах начались аварийные отключения света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.
«Враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В результате на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование», – отметили в «Укрэнерго».
Ввиду этого специалисты просят перенести энергоемкие процессы после 23:00.
