Новини Харкова – головне за 28 грудня: як минула ніч

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

8:58

КАБом, БпЛА та FPV-дронами атакували Харківщину росіяни протягом минулої доби

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ застосували:

▪️1 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️5 FPV-дронів;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Ударів зазнали шість населених пунктів. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей: У Чугуєві – 65-річна жінка; у с. Цупівка Дергачівської громади – 50-річні чоловік і жінка; у сел. Великий Бурлук – 65-річна жінка.

8:25

11 разів атакували військові РФ на Харківщині протягом минулої доби – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

На Куп’янському напрямку напередодні було чотири атаки окупантів. Оборонці відбили штурми у бік Петропавлівки та Піщаного.

7:59

Ніч у Харкові минула без повітряних тривог

Відбій загрози ударних безпілотників по Харкову оголосили о 21:05 і після цього повітряну тривогу не оголошували.

Щодо області, то під ранок тривогу оголосили у Куп’янському та Ізюмському районах. Вона тривала з 4:41 до 5:34.

Протягом ночі командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про атаки на Одесу, Миргород, Павлоград та Донецьку область. Туди летіли безпілотники та керовані авіабомби.

Низка моніторингових каналів констатувала, що ніч була спокійною для переважної більшості областей.