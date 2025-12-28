Новости Харькова — главное за 28 декабря: как прошла ночь

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

7:59

Ночь в Харькове прошла без воздушных тревог

Отбой угрозы ударных беспилотников по Харькову объявили в 21:05 и после этого воздушную тревогу не объявляли.

Что касается области, то под утро тревогу объявили в Купянском и Изюмском районах. Она длилась с 4:41 до 5:34.

В течение ночи командование Воздушных сил ВСУ сообщало об атаках на Одессу, Миргород, Павлоград и Донецкую область. Туда летели беспилотники и корректируемые авиабомбы.

Ряд мониторинговых каналов констатировал, что ночь была спокойной для подавляющего большинства областей.