Як завтра на Харківщині відключатимуть світло – графіки

Суспільство 20:45   29.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як завтра на Харківщині відключатимуть світло – графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

Завтра, 30 грудня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла, інформують в АТ “Харківобленерго”. 

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, світло вимикатимуть у вівторок з 00:00 до 24:00. Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 06:00–08:30; 12:00–15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00–08:30; 12:00–15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 12:00–15:30; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30–20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00-12:00; 15:30–19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30–19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

