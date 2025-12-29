Как завтра на Харьковщине будут отключать свет – графики

Завтра, 30 декабря, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света, информируют в АО «Харьковоблэнерго».

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, свет будут выключать во вторник с 00:00 до 24:00. Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.