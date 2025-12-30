Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року
У середу, 31 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30-16:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
6.2 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
