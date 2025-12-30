Live

Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року

Суспільство 22:00   30.12.2025
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року

У середу, 31 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30-16:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

6.2 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.

