Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года

В среду, 31 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

2.1 06:00–09:00; 12:30-16:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00

4.1 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.1 02:00–06:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

6.2 00:00–06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.