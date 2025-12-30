Live

Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года

Общество 22:00   30.12.2025
Оксана Якушко
Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года

В среду, 31 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
2.1 06:00–09:00; 12:30-16:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
4.1 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
4.2 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
5.1 02:00–06:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
6.2 00:00–06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Автор: Оксана Якушко
