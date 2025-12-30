Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года
В среду, 31 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
2.1 06:00–09:00; 12:30-16:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
4.1 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
4.2 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
5.1 02:00–06:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
6.2 00:00–06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
Список адресов за очередями — здесь.
Читайте также: Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключение света, отключение электричества;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2025 в 22:00;