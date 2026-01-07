Для захисту пішоходів від бурульок: що встановлюють у Харкові (фото)

У Харкові монтують спеціальні захисні секції, які мають захистити пішоходів від падіння льоду та бурульок.

Як повідомили у Харківській міськраді, наразі такі роботи виконали у провулках Костюринському, Вірменському та Короленка, а також на вулицях Римарській та Полтавський Шлях.

Нагадаємо, про небезпечну погоду, яка очікується 7 січня на Харківщині, проінформували у Регіональному центрі з гідрометеорології. За даними синоптиків, на дорогах буде ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликали бути вкрай уважними та обережними. Також синоптики повідомили, що у регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.