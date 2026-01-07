Для защиты пешеходов от сосулек: что устанавливают в Харькове (фото)

В Харькове монтируют специальные защитные секции, которые должны защитить пешеходов от падения льда и сосулек.

Как сообщили в Харьковском горсовете, такие работы выполнили в переулках Костюринском, Армянском и Короленко, а также на улицах Рымарской и Полтавский Шлях.

Напомним, об опасной погоде, которая ожидается 7 января в Харьковской области, проинформировали в Региональном центре по гидрометеорологии. По данным синоптиков, на дорогах будет гололед. Водителей и пешеходов призывали быть очень внимательными и осторожными. Также синоптики сообщили, что в регионе объявлен первый желтый уровень опасности.