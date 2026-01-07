Live

Для защиты пешеходов от сосулек: что устанавливают в Харькове (фото)

Общество 14:45   07.01.2026
Виктория Яковенко
Для защиты пешеходов от сосулек: что устанавливают в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове монтируют специальные защитные секции, которые должны защитить пешеходов от падения льда и сосулек.

Как сообщили в Харьковском горсовете, такие работы выполнили в переулках Костюринском, Армянском и Короленко, а также на улицах Рымарской и Полтавский Шлях.

защита от сосулек в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
защита от сосулек в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, об опасной погоде, которая ожидается 7 января в Харьковской области, проинформировали в Региональном центре по гидрометеорологии. По данным синоптиков, на дорогах будет гололед. Водителей и пешеходов призывали быть очень внимательными и осторожными. Также синоптики сообщили, что в регионе объявлен первый желтый уровень опасности.

Читайте также: Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

06.01.2026
Сколько ФЛП закрылось на Харьковщине за год: статистика
05.01.2026
Два троллейбуса в Харькове изменили маршруты до вечера: как будут курсировать
24.12.2025
Проблемы со светом в Харькове: как найти «пункт незламності»
18.12.2025
Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты
18.12.2025
Сколько стоит приготовить кутью в Харькове: цены сообщили в мэрии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Для защиты пешеходов от сосулек: что устанавливают в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 14:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове монтируют специальные защитные секции, которые должны защитить пешеходов от падения льда и сосулек.".