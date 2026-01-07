Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 7 січня.

Нафтобазу окупантів на Бєлгородщині уразили цієї ночі Сили оборони України. Атаку по базі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел підтвердив Генштаб ЗСУ. У повідомленні відзначили, що нафтобаза забезпечує пальним армію окупантів. Вона знаходиться вглибині Бєлгородської області, майже біля її адміністративних кордонів з іншими російськими регіонами. Найближче до цієї локації – північні території Харківщини, зокрема Вовчанськ і Куп’янський район, де ведуть наступ загарбники. У Генштабі відзначили, що результатом влучань у резервуари з пальним стала масштабна пожежа на об’єкті. Бєлгородський губернатор Гладков також підтверджував, що по нафтобазі «прилетіло». Він написав повідомлення вчора близько двадцять другої вечора.

Пожежа сьогодні вдень сталася в середмісті Харкова. Вогонь охопив четвертий поверх шестиповерхівки в Театральному провулку. Розпочалася пожежа в одному з офісних приміщень, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини. Що саме та чому загорілося, ще встановлюють. На місці було сильне задимлення. Вогнеборці врятували вісім людей.

ДБР розшукує свідків аварії, що сталася на вулиці Дудинської 18 грудня. Тоді автівка «Хюндай Акцент» збила двох дівчат 13 і 14 років на пішохідному переході. За кермом була суддя. Дівчата досі в лікарні у важкому стані. Особливо допоможуть слідству свідчення водіїв автомобілів, які є на цьому фото. Звертатись можна за телефоном: 0800-350-352.

Харківщина – третя в Україні за кількістю скарг щодо порушень мовного законодавства. Про це свідчить статистика, яку навела Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. З Харківської області до неї надійшло 374 скарги. Більше невдоволень висловлювали тільки кияни – зі столиці була понад 1100 скарг, а також жителі Одещини – 445 звернень. Скаржаться здебільшого на відсутність української версії сайтів, російську на зовнішній рекламі та вивісках, а також порушення мовного закону у сфері обслуговування.

Харків’ян готуються захищати від бурульок. У середмісті монтують спеціальні конструкції. Вони мають убезпечити пішоходів від падіння льоду з прилеглих будівель. У мерії відзначили, що такі роботи вже виконали у провулках Костюринському, Вірменському та Короленка. А також на вулицях Римарській та Полтавський Шлях.

