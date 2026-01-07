Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 7 січня.
СОУ уразили нафтобазу окупантів у Бєлгородській області РФ
Нафтобазу окупантів на Бєлгородщині уразили цієї ночі Сили оборони України. Атаку по базі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел підтвердив Генштаб ЗСУ. У повідомленні відзначили, що нафтобаза забезпечує пальним армію окупантів. Вона знаходиться вглибині Бєлгородської області, майже біля її адміністративних кордонів з іншими російськими регіонами. Найближче до цієї локації – північні території Харківщини, зокрема Вовчанськ і Куп’янський район, де ведуть наступ загарбники. У Генштабі відзначили, що результатом влучань у резервуари з пальним стала масштабна пожежа на об’єкті. Бєлгородський губернатор Гладков також підтверджував, що по нафтобазі «прилетіло». Він написав повідомлення вчора близько двадцять другої вечора.
У середмісті Харкова сталася пожежа
Пожежа сьогодні вдень сталася в середмісті Харкова. Вогонь охопив четвертий поверх шестиповерхівки в Театральному провулку. Розпочалася пожежа в одному з офісних приміщень, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини. Що саме та чому загорілося, ще встановлюють. На місці було сильне задимлення. Вогнеборці врятували вісім людей.
ДБР шукає свідків аварії із суддею в Харкові
ДБР розшукує свідків аварії, що сталася на вулиці Дудинської 18 грудня. Тоді автівка «Хюндай Акцент» збила двох дівчат 13 і 14 років на пішохідному переході. За кермом була суддя. Дівчата досі в лікарні у важкому стані. Особливо допоможуть слідству свідчення водіїв автомобілів, які є на цьому фото. Звертатись можна за телефоном: 0800-350-352.
Харківщина – третя за кількістю скарг на порушення мовного закону
Харківщина – третя в Україні за кількістю скарг щодо порушень мовного законодавства. Про це свідчить статистика, яку навела Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. З Харківської області до неї надійшло 374 скарги. Більше невдоволень висловлювали тільки кияни – зі столиці була понад 1100 скарг, а також жителі Одещини – 445 звернень. Скаржаться здебільшого на відсутність української версії сайтів, російську на зовнішній рекламі та вивісках, а також порушення мовного закону у сфері обслуговування.
У Харкові монтують «антибурулькові» конструкції
Харків’ян готуються захищати від бурульок. У середмісті монтують спеціальні конструкції. Вони мають убезпечити пішоходів від падіння льоду з прилеглих будівель. У мерії відзначили, що такі роботи вже виконали у провулках Костюринському, Вірменському та Короленка. А також на вулицях Римарській та Полтавський Шлях.
МГ "Об'єктив" також повідомляла 7 січня:
Новини за темою:
