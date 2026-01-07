Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 7 января.

Нефтебазу оккупантов на Белгородщине разбили этой ночью Силы обороны Украины. Атаку по базе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел подтвердил Генштаб ВСУ. В сообщении отметили, что нефтебаза обеспечивает горючем армию оккупантов. Она находится в глубине Белгородской области, почти у ее административных границ с другими российскими регионами. Ближе всего к этой локации – северные территории Харьковщины, в частности, Волчанск и Купянский район, где ведут наступление захватчики. В Генштабе отметили, что результатом попаданий в резервуары с горючим стал масштабный пожар на объекте. Белгородский губернатор Гладков также подтверждал, что по нефтебазе «прилетело». Он написал сообщение вчера около 22 часов.

Пожар сегодня днем ​​произошел в центре Харькова. Огонь охватил четвертый этаж 6-этажки в Театральном переулке. Начался пожар в одном из офисных помещений, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины. Что именно и почему загорелось, еще не установили. На месте было сильное задымление. Пожарные спасли восемь человек.

ДБР разыскивает свидетелей аварии, произошедшей на улице Дудинской 18 декабря. Тогда автомобиль «Хюндай Акцент» сбил двух девушек 13 и 14 лет на пешеходном переходе. За рулем была судья. Девушки до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. Особенно помогут следствию показания водителей автомобилей, которые есть на этом фото. Обращаться можно по телефону: 0800-350-352.

Харьковщина – третья в Украине по количеству жалоб по поводу нарушений языкового законодательства. Об этом свидетельствует статистика, которую привела Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Из Харьковской области в нее поступило 374 жалобы. Больше недовольства высказывали только киевляне – из столицы было более 1100 жалоб, а также жители Одесской области – 445 обращений. Жалуются в основном на отсутствие украинской версии сайтов, русский на наружной рекламе и вывесках, а также нарушение языкового закона в сфере обслуживания.

Харьковчан готовятся защищать от сосулек. В центре города монтируют специальные конструкции. Они должны обезопасить пешеходов от падения льда с близлежащих построек. В мэрии отметили, что такие работы уже проделали в переулках Костюринском, Армянском и Короленко. А также на улицах Рымарской и Полтавской Шлях.

