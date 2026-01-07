Live

Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января

Оригинально 23:00   07.01.2026
Оксана Якушко
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 7 января.

СОУ поразили нефтебазу оккупантов в Белгородской области РФ

Нефтебазу оккупантов на Белгородщине разбили этой ночью Силы обороны Украины. Атаку по базе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел подтвердил Генштаб ВСУ. В сообщении отметили, что нефтебаза обеспечивает горючем армию оккупантов. Она находится в глубине Белгородской области, почти у ее административных границ с другими российскими регионами. Ближе всего к этой локации – северные территории Харьковщины, в частности, Волчанск и Купянский район, где ведут наступление захватчики. В Генштабе отметили, что результатом попаданий в резервуары с горючим стал масштабный пожар на объекте. Белгородский губернатор Гладков также подтверждал, что по нефтебазе «прилетело». Он написал сообщение вчера около 22 часов.

В центре Харькова произошел пожар

Пожар сегодня днем ​​произошел в центре Харькова. Огонь охватил четвертый этаж 6-этажки в Театральном переулке. Начался пожар в одном из офисных помещений, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины. Что именно и почему загорелось, еще не установили. На месте было сильное задымление. Пожарные спасли восемь человек.

ДБР ищет свидетелей аварии с судьей в Харькове

ДБР разыскивает свидетелей аварии, произошедшей на улице Дудинской 18 декабря. Тогда автомобиль «Хюндай Акцент» сбил двух девушек 13 и 14 лет на пешеходном переходе. За рулем была судья. Девушки до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. Особенно помогут следствию показания водителей автомобилей, которые есть на этом фото. Обращаться можно по телефону: 0800-350-352.

Харьковщина – третья по количеству жалоб на нарушение языкового закона

Харьковщина – третья в Украине по количеству жалоб по поводу нарушений языкового законодательства. Об этом свидетельствует статистика, которую привела Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Из Харьковской области в нее поступило 374 жалобы. Больше недовольства высказывали только киевляне – из столицы было более 1100 жалоб, а также жители Одесской области – 445 обращений. Жалуются в основном на отсутствие украинской версии сайтов, русский на наружной рекламе и вывесках, а также нарушение языкового закона в сфере обслуживания.

В Харькове монтируют «антисосулечные» конструкции

Харьковчан готовятся защищать от сосулек. В центре города монтируют специальные конструкции. Они должны обезопасить пешеходов от падения льда с близлежащих построек. В мэрии отметили, что такие работы уже проделали в переулках Костюринском, Армянском и Короленко. А также на улицах Рымарской и Полтавской Шлях.

МГ «Объектив» также сообщала 7 января:

  1. Директор предприятия мог украсть из бюджета Харькова больше миллиона
  2. Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
  3. «Пусть так и делают» – Коваленко о планах РФ вернуться в Купянск (видео)

 

Автор: Оксана Якушко
