Як відключатимуть світло в Харківській області 10 лютого – графік

Суспільство 19:47   09.02.2026
Олена Нагорна
Як відключатимуть світло в Харківській області 10 лютого – графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 10 лютого.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 05:00–12:00; 15:30-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00–12:00; 15:30-22:30
2.1 00:00-01:30; 05:00–12:00; 15:30-22:30
2.2 00:00-01:30; 05:00–12:00; 15:30-22:30
3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
3.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
5.1 01:30–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.1 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 5 лютого міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні об’єкти, пошкоджені внаслідок російських атак. Він заявив, що завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти.

Читайте також: Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки

Автор: Олена Нагорна
