Как будут отключать свет в Харьковской области 10 февраля – график

Общество 19:47   09.02.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 февраля – график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на вторник, 10 февраля.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
6.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
6.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 5 февраля министр энергетики Украины Денис Шмыгаль посетил в Харькове энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак. Он заявил, что благодаря защите основное оборудование удалось сохранить.

Читайте также: Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики

Автор: Елена Нагорная
