Сьогодні 19 лютого 2026: яке свято та день в історії

19 лютого – День Державного Герба України. Відзначають четвертий день Масниці. У цей день 1600 року відбулося найбільше виверження вулкана в Південній Америці – вибухнув Huaynaputina. У 1861-му російський імператор Олександр II видав маніфест, яким скасував кріпацтво. У 1913-му встановлений рекорд найменшої тривалості перебування людини на посаді президента країни. У 1945-му морська піхота США висадилася на Іодзіму. У 1954-му Кримську область передали до складу УРСР. У 1992-му Верховна Рада України затвердила Тризуб як Малий Герб України. У 2014-му розгорталося протистояння на Майдані та палав Будинок профспілок.

Свята та пам’ятні дати 19 лютого

19 лютого в Україні – День Державного Герба.

Відзначають четвертий день Масниці. Він називається “Розгуляй”. Цього дня традиційно влаштовували народні гуляння: відвідували ярмарки, стрибали через багаття, у слушну погоду каталися на санях тощо.

У світі – День запобігання плагіату.

Третій четвер лютого – це Міжнародний день антропології, Всесвітній день управління інформацією та Всесвітній день холангіокарциноми.

Також сьогодні: Міжнародний день захисту морських ссавців, Міжнародний день перетягування каната.

19 лютого в історії

19 лютого 1199 року вважається датою заснування Тевтонського ордену. Докладніше.

19 лютого 1600 року відбулося найбільше виверження вулкана, коли-небудь зареєстроване у Південній Америці. Вибухнув Вайнапутіна – вулкан на півдні Перу, який з того часу більше не вивергався. Докладніше.

19 лютого 1861 року російський імператор Олександр II видав маніфест, яким скасував кріпацтво в імперії. Докладніше.

19 лютого 1913 року встановлено рекорд найменшої тривалості перебування людини на посаді президента країни. Він належить украй тимчасовому президенту Мексики Педро Ласкурану. Докладніше.

19 лютого 1945 року морська піхота США висадилася на острів Іодзіма – справжній японський форт, взяття якого тривало до 26 березня та обійшлося обом сторонам у десятки тисяч життів. Докладніше.

19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР схвалила указ, яким передала Кримську область зі складу РРФСР до складу УРСР. Докладніше.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила Тризуб як Малий Герб України. У 1996 році його статус закріпили в статті 20 Конституції України.

19 лютого 2014 року на Майдані в Києві тривала найгостріша фаза протистояння учасників Революції Гідності та силовиків. З пізнього вечора 18 лютого палав Будинок профспілок (з вогню врятували 41 особу, проте двоє загинули). Докладніше.

Церковне свято 19 лютого

19 лютого вшановують пам’ять апостолів від 70: Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на землі ще багато снігу, то врожай буде пізнім.

Сонячний та ясний день – до родючого року та раннього літа.

Якщо розлилися річки, то незабаром потеплішає.

Що не можна робити 19 лютого

Не можна відмовляти в допомозі жебракам.

Не можна позичати гроші, їжу та речі, інакше весь рік проведете у боргах.