Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії

19 лютого – День Державного Герба України. У 1600 році в цей день відбулося найбільше виверження вулкана в Південній Америці – вибухнув Huaynaputina. У 1861-му російський імператор Олександр II видав маніфест, яким скасував кріпацтво. У 1913-му встановлений рекорд найменшої тривалості перебування людини на посаді президента країни. У 1945-му морська піхота США висадилася на Іодзіму. У 1954-му Кримську область передали до складу УРСР. У 1992-му Верховна Рада України затвердила Тризуб як Малий Герб України. У 2014-му розгорталося протистояння на Майдані та палав Будинок профспілок.

Свята та пам’ятні дати 19 лютого

19 лютого в Україні – День Державного Герба.

У світі – День запобігання плагіату.

Також сьогодні: Міжнародний день перетягування каната, Всесвітній день китів.

19 лютого в історії

19 лютого 1199 року вважається датою заснування Тевтонського ордену. Докладніше.

19 лютого 1600 року відбулося найбільше виверження вулкана, коли-небудь зареєстроване у Південній Америці. Вибухнув Вайнапутіна – вулкан на півдні Перу, який з того часу більше не вивергався. 19 лютого стало лише початком катастрофічних подій, а продовжувалися вони кількома серіями аж до березня. За наявними даними, жертвами виверження стали щонайменше 1000–1500 людей. А територія навколо вогненної гори вкрилася двометровим шаром вулканічної породи. Масштабна подія викликала вулканічну зиму на Землі. Через викид попелу, що надовго закрив сонце, середньорічна температура знизилася (переважно в Північній півкулі). Результатом цього стали повені, голод та соціальні потрясіння в різних країнах. Також кліматологи вказують на виверження цього вулкана як на одну з ймовірних причин настання “Малого льодовикового періоду”. Після масштабного вогняного викиду гора “спить” вже понад чотириста років. Нині поряд із нею проживає близько 30 тисяч людей.

В Україні південноамериканський вулкан має популярність, що не пов’язана ні з “Малим льодовиковим періодом”, ні зі знаменитим виверженням. Увагу на нього звернули через промовисту назву – у його написанні на латиниці: Huaynaputina.

19 лютого 1861 року російський імператор Олександр II видав маніфест, яким скасував кріпацтво в імперії. Докладніше.

19 лютого 1913 року встановлено рекорд найменшої тривалості перебування людини на посаді президента країни. Він належить украй тимчасовому президенту Мексики Педро Ласкурану. Докладніше.

19 лютого 1945 року морська піхота США висадилася на острів Іодзіма – справжній японський форт, взяття якого тривало до 26 березня та обійшлося обом сторонам у десятки тисяч життів. Докладніше.

19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР схвалила указ, яким передала Кримську область зі складу РРФСР до складу УРСР. Докладніше.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила Тризуб як Малий Герб України. У 1996 році його статус закріпили в статті 20 Конституції України.

19 лютого 2014 року на Майдані в Києві тривала найгостріша фаза протистояння учасників Революції Гідності та силовиків. З пізнього вечора 18 лютого палав Будинок профспілок (з вогню врятували 41 особу, проте двоє загинули). Докладніше.

Церковне свято 19 лютого

19 лютого вшановують пам’ять апостолів від 70: Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на землі ще багато снігу, то врожай буде пізнім.

Сонячний та ясний день – до родючого року та раннього літа.

Якщо розлилися річки, то незабаром потеплішає.

Що не можна робити 19 лютого

Не можна відмовляти в допомозі жебракам.

Не можна позичати гроші, їжу та речі, інакше весь рік проведете у боргах.