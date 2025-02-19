Сегодня 19 февраля: какой праздник и день в истории

19 февраля – День Государственного Герба Украины. В 1600 году в этот день произошло самое масштабное извержение вулкана в Южной Америке – взорвался Huaynaputina. В 1861-м российский император Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право. В 1913-м установлен рекорд наименьшей продолжительности пребывания человека в должности президента страны. В 1945-м морская пехота США высадилась на Иводзиму. В 1954-м Крымскую область передали в состав УССР. В 1992-м Верховная Рада Украины утвердила Тризуб как Малый Герб Украины. В 2014-м разворачивалось противостояние на Майдане и пылал Дом профсоюзов.

Праздники и памятные даты 19 февраля

19 февраля в Украине – День Государственного Герба.

В мире – День предотвращения плагиата.

Также сегодня: Международный день перетягивания каната, Всемирный день китов.

19 февраля в истории

19 февраля 1199 года считается датой основания Тевтонского ордена. Подробнее.

19 февраля 1600 года произошло крупнейшее извержение вулкана, когда-либо зарегистрированное в Южной Америке. Взорвался Уайнапутина – вулкан на юге Перу, который с тех пор больше не извергался. 19 февраля стало лишь началом катастрофических событий, а продолжались они несколькими сериями вплоть до марта. По имеющимся сведениям, жертвами извержения стали не менее 1000–1500 человек. А территория вокруг огненной горы покрылась двухметровым слоем вулканической породы. Масштабное событие вызвало вулканическую зиму на Земле. Из-за выброса пепла, надолго закрывшего солнце, среднегодовая температура снизилась (преимущественно в Северном полушарии). Результатом этого стали наводнения, голод и социальные потрясения в разных странах. Также климатологи указывают на извержение этого вулкана как на одну из вероятных причин наступления «Малого ледникового периода». После масштабного огненного выброса гора «спит» уже более четырехсот лет. Сейчас рядом с ней проживает около 30 тысяч человек.

В Украине южноамериканский вулкан пользуется популярностью, не связанной ни с «Малым ледниковым периодом», ни со знаменитым извержением. Внимание на него обратили из-за красноречивого названия – в его написании на латинице: Huaynaputina.

19 февраля 1861 года российский император Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право в империи. Подробнее.

19 февраля 1913 года установлен рекорд наименьшей продолжительности пребывания человека на посту президента страны. Он принадлежит крайне временному президенту Мексики Педро Ласкураину. Подробнее.

19 февраля 1945 года морская пехота США высадилась на остров Иводзима – настоящий японский форт, взятие которого длилось до 26 марта и обошлось обеим сторонам в десятки тысяч жизней. Подробнее.

19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР одобрил указ, которым передал Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. Подробнее.

19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила Тризуб как Малый Герб Украины. В 1996 году его статус закрепили в статье 20 Конституции Украины.

19 февраля 2014 года на Майдане в Киеве продолжалась самая острая фаза противостояния участников Революции Достоинства и силовиков. С позднего вечера 18 февраля пылал Дом профсоюзов (из огня спасли 41 человека, однако двое погибли). Подробнее.

Церковный праздник 19 февраля

19 февраля чтят память апостолов от 70: Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. Подробнее.

Народные приметы

Если на земле еще много снега, урожай будет поздним.

Солнечный и ясный день – к плодородному году и раннему лету.

Если разлились реки, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 19 февраля

Нельзя отказывать в помощи нищим.

Нельзя занимать деньги, еду и вещи, иначе весь год проведете в долгах.