Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории

19 февраля – День Государственного Герба Украины. Отмечают четвертый день Масленицы. 19 февраля 1600 года произошло крупнейшее извержение вулкана в Южной Америке – взорвался Huaynaputina. В 1861-м российский император Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право. В 1913-м установили рекорд наименьшей продолжительности пребывания человека на посту президента страны. В 1945-м морская пехота США высадилась на Иодзиму. В 1954-м Крымскую область передали в состав УССР. В 1992-м Верховная Рада Украины утвердила Тризуб как Малый Герб Украины. В 2014-м разворачивалось противостояние на Майдане и пылал Дом профсоюзов.

Праздники и памятные даты 19 февраля

19 февраля в Украине – День Государственного Герба.

Отмечают четвертый день Масленицы. Он называется «Разгуляй». В этот день традиционно устраивали народные гуляния: посещали ярмарки, прыгали через костры, в удобную погоду катались на санях и т.д.

В мире – День предотвращения плагиата.

Третий четверг февраля – Международный день антропологии, Всемирный день управления информацией и Всемирный день холангиокарциномы.

Также сегодня: Международный день защиты морских млекопитающих, Международный день перетягивания каната.

19 февраля в истории

19 февраля 1199 года считается датой основания Тевтонского ордена. Подробнее.

19 февраля 1600 года произошло крупнейшее извержение вулкана, когда-либо зарегистрированное в Южной Америке. Взорвался Уайнапутина – вулкан на юге Перу, который с тех пор больше не извергался. Подробнее.

19 февраля 1861 года российский император Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право в империи. Подробнее.

19 февраля 1913 года установлен рекорд наименьшей продолжительности пребывания человека на посту президента страны. Он принадлежит крайне временному президенту Мексики Педро Ласкураину. Подробнее.

19 февраля 1945 года морская пехота США высадилась на остров Иводзима – настоящий японский форт, взятие которого длилось до 26 марта и обошлось обеим сторонам в десятки тысяч жизней. Подробнее.

19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР одобрил указ, которым передал Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. Подробнее.

19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила Тризуб как Малый Герб Украины. В 1996 году его статус закрепили в статье 20 Конституции Украины.

19 февраля 2014 года на Майдане в Киеве продолжалась самая острая фаза противостояния участников Революции Достоинства и силовиков. С позднего вечера 18 февраля пылал Дом профсоюзов (из огня спасли 41 человека, однако двое погибли). Подробнее.

Церковный праздник 19 февраля

19 февраля чтят память апостолов от 70: Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. Подробнее.

Народные приметы

Если на земле еще много снега, урожай будет поздним.

Солнечный и ясный день – к плодородному году и раннему лету.

Если разлились реки, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 19 февраля

Нельзя отказывать в помощи нищим.

Нельзя занимать деньги, еду и вещи, иначе весь год проведете в долгах.