Сьогодні 16 березня 2026: яке свято та день в історії

16 березня – День свободи інформації та День без селфі. У 1669-му гетьман Дем’ян Многогрішний підписав Глухівські статті. У 1831-му опублікований роман Гюго “Собор Паризької Богоматері”. У 1917-му в Російській імперії остаточно завершився період самодержавства. У 1994-му завершився один із найгучніших скандалів в історії спорту за участю американської фігуристки Тоні Гардінг. У 2014-му відбувся незаконний референдум у Криму під дулами російських окупантів. У 2022-му армія РФ скинула бомби на драмтеатр у Маріуполі, а в Харкові внаслідок обстрілів спалахнув ринок біля метро “Героїв Праці”.

Свята та пам’ятні дати 16 березня

16 березня у світі – День свободи інформації.

Також сьогодні: День без селфі, День “Все, що ви робите — це правильно”, День квілтінгу (це вид прикладного мистецтва, який поєднує вишивку, аплікацію, печворк і стьобання тканин; у процесі між двома шарами тканини різними техніками зашивають ватин або інший матеріал, що створює рельєфні візерунки), День губ.

16 березня в історії

16 березня 1669 року гетьман Лівобережної України Дем’ян Многогрішний підписав із московитами Глухівські статті. Докладніше.

16 березня 1831 року вперше побачив світ готичний роман Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері”. Докладніше.

16 березня 1900 року визнали офіційною датою відкриття Мінойської цивілізації, яка вважається першою європейською цивілізацією. Докладніше.

16 березня 1917 року в Києві відбувся День свята революції – відзначали перемогу Лютневої революції в Російській імперії. Докладніше.

16 березня 1917 року в Російській імперії остаточно завершився період самодержавства. Докладніше.

16 березня 1946 року в Лук’янівській тюремній лікарні Києва помер генерал-поручик армії УНР Володимир Сінклер. Докладніше.

16 березня 1994 року завершився один із найгучніших скандалів в історії спорту. Американську фігуристку Тоню Гардінг позбавили титулу чемпіонки США. Докладніше.

16 березня 2014 року відбувся незаконний референдум у Криму під дулами російських окупантів. Докладніше.

16 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів у Харкові спалахнув ринок біля метро “Героїв Праці”. Докладніше.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

Церковне свято 16 березня

16 березня вшановують пам’ять мучеників Савина і Папи. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 16 березня тепло, то такою ж буде погода в найближчі кілька днів.

Якщо річки вийшли з берегів – рік буде врожайним.

Якщо птахи купаються в калюжах – до потепління.

Що не можна робити 16 березня

Не можна брати чи давати гроші в борг.

Не можна розпалювати вогонь.

Не можна жінкам носити важкі предмети.