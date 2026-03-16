Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   16.03.2026
Оксана Горун
16 марта – День свободы информации и День без селфи. В 1669-м гетман Демьян Многогрешный подписал Глуховские статьи. В 1831-м опубликовали роман Гюго «Собор Парижской Богоматери». В 1917-м в Российской империи окончательно завершился период самодержавия. В 1994-м завершился один из самых громких скандалов в истории спорта — с участием американской фигуристки Тони Гардинг. В 2014-м состоялся незаконный референдум в Крыму под дулами российских оккупантов. В 2022-м армия РФ сбросила бомбы на драмтеатр в Мариуполе, а в Харькове в результате обстрелов вспыхнул рынок возле метро «Героев Труда».

Праздники и памятные даты 16 марта

16 марта в мире – День свободы информации.

Также сегодня: День без селфи, День «Все, что вы делаете – это правильно», День квилтинга (это вид прикладного искусства, сочетающего вышивку, аппликацию, пэчворк и стегание тканей; в процессе между двумя слоями ткани разными техниками зашивают ватин или другой материал, создающий рельефные узоры).

16 марта в истории

16 марта 1669 года гетман Левобережной Украины Демьян Многогрешный подписал с московитами Глуховские статьи. Подробнее.

16 марта 1831 года впервые увидел свет готический роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Подробнее. 

16 марта 1900 года признали официальной датой открытия Минойской цивилизации, которая считается первой европейской цивилизацией. Подробнее.

Фреска с дельфинами в Кносском дворце, Крит. Фото: Chris 73. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolphin_Mural_Knossos.jpg

16 марта 1917 года в Киеве состоялся День праздника революции — отмечали победу Февральской революции в Российской империи. Подробнее.

16 марта 1917 года в Российской империи окончательно пало самодержавие. Подробнее.

16 марта 1946 года в Лукьяновской тюремной больнице Киева скончался генерал-поручик армии УНР Владимир Синклер. Подробнее.

16 марта 1994 года завершился один из самых громких скандалов в истории спорта. Американскую фигуристку Тоню Хардинг лишили титула чемпионки США. Подробнее.

16 марта 2014 года состоялся незаконный референдум в Крыму под дулами российских оккупантов. Подробнее.

16 марта 2022 года в результате российских обстрелов в Харькове загорелся рынок возле метро «Героев Труда». Подробнее.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Церковный праздник 16 марта

16 марта чтят память мучеников Савина и Папы. Подробнее.

Народные приметы

Если 16 марта тепло, то такой же погода будет в ближайшие несколько дней.

Если реки вышли из берегов, год будет урожайным.

Если птицы купаются в лужах – к потеплению.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Нельзя разжигать огонь.

Нельзя женщинам носить тяжелые предметы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
15.03.2026, 18:58
Новости Харькова — главное 15 марта: погибли медики скорой, интервалы в метро
Новости Харькова — главное 15 марта: погибли медики скорой, интервалы в метро
15.03.2026, 22:00
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
16.03.2026, 06:00
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
15.03.2026, 12:55
До 11 тепла. Прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области
До 11 тепла. Прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области
15.03.2026, 20:25
Новости Харькова — главное 16 марта: ночью город был под ударами РФ
Новости Харькова — главное 16 марта: ночью город был под ударами РФ
16.03.2026, 07:20

Новости по теме:

15.03.2026
Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
14.03.2026
Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
13.03.2026
Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории
12.03.2026
Сегодня 12 марта 2026: какой праздник и день в истории
11.03.2026
Сегодня 11 марта 2026: какой праздник и день в истории


