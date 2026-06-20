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“Починає спостерігатися” – Трегубов про нестачу палива в окупантів (відео)

Фронт 18:46   20.06.2026
Оксана Горун
“Починає спостерігатися” – Трегубов про нестачу палива в окупантів (відео) Скриншот

Спікер Угруповання об’єднаних сил, яке тримає оборону на Харківщині та в частині Сумської області, Віктор Трегубов розповів, що турбує окупантів більше, ніж удари по Москві.

Спостереженнями за переговорами ворога Трегубов поділився, відповідаючи на запитання ведучої нацмарафону.

“Щодо реакції на удари по Москві, вона не доходить так швидко. Реакція на діпстрайк до нас швидко не йде. Просто у тих, хто безпосередньо знаходиться на передку, в них інші проблеми. У них проблеми щодо того, як би вижити. Що відбувається там, у Москві… Ну, по-перше, більшість із них там не живе і не жила ніколи. А по-друге, їм це якраз не так важливо. Звісно, хтось за цим спостерігає, але коли в тебе головна проблема – це дожити до завтра безпосередньо, тебе це не так хвилює. Воно долітає пізніше, коли в них починає не вистачати палива – загалом, у Російській Федерації, як такій, і на окремих напрямках у тому числі. І це теж у нас вже починає спостерігатися”, – сказав Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За його словами, фронт на українські удари реагує із затримкою.

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“Є тенденція, що чим далі, власне, завдається удар, тим більша інерція, тим довший час на те, щоб його ефект дійшов безпосередньо до військ на передній лінії. Себто, якщо короткий удар безпосередньо прилітає по них, мідлстрайк б’є по їхній логістиці – і вони це відчувають за кілька днів, то ось ці далекі удари вони відчувають протягом тижнів або місяців. Тому тут ще треба просто дещо почекати“, – відзначив спікер Угруповання об’єднаних сил.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2026 в 18:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Угруповання об’єднаних сил, яке тримає оборону на Харківщині та в частині Сумської області, Віктор Трегубов розповів, що турбує окупантів більше, ніж удари по Москві".