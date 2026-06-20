«Начинает наблюдаться» — Трегубов о нехватке топлива у оккупантов (видео)

Спикер Группировки объединенных сил, которая держит оборону на Харьковщине и в части Сумской области, Виктор Трегубов рассказал, что беспокоит оккупантов больше, чем удары по Москве.

Наблюдениями за переговорами врага Трегубов поделился, отвечая на вопрос ведущей нацмарафона .

«Относительно реакции на удары по Москве, она не доходит так быстро. Реакция на дипстрайк к нам быстро не идет. Просто у тех, кто находится на передке, другие проблемы. У них проблемы относительно того, как бы выжить. Что происходит в Москве… Ну, во-первых, большинство из них там не живет и не жило никогда. А во-вторых, им это как раз не столь важно. Конечно, кто-то за этим наблюдает, но когда у тебя главная проблема – это дожить до завтра, тебя это не так волнует. Оно долетает позже, оно долетает, когда у них начинает не хватать топлива – в целом в Российской Федерации как таковой и на отдельных направлениях. И это тоже у нас начинает наблюдаться», — сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, фронт на украинские удары реагирует с задержкой.

«Есть тенденция: чем дальше наносится удар, тем больше инерция, тем дольше время на то, чтобы его эффект дошел непосредственно до войск на передней линии. То есть, если короткий удар непосредственно прилетает по ним, мидлстрайк бьет по их логистике – и они это ощущают через несколько дней, то вот эти дальние удары они ощущают в течение недель или месяцев. Поэтому здесь еще нужно просто подождать немного», — отметил спикер Группировки объединенных сил.