РФ правлять терористи, які не до кінця знають, чого вони хочуть – Зеленський

Ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми, й домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти й одразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, які до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення.