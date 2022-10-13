РФ правлять терористи, які не до кінця знають, чого вони хочуть – Зеленський
Ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми, й домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти й одразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, які до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, переговоры, террористы; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:34;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ правлять терористи, які не до кінця знають, чого вони хочуть – Зеленський".