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РФ правлять терористи, які не до кінця знають, чого вони хочуть – Зеленський

Політика 18:34   13.10.2022
Володимир Зеленський
Президент України
РФ правлять терористи, які не до кінця знають, чого вони хочуть – Зеленський

Ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми, й домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти й одразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, які до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення.

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;
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Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:34;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ правлять терористи, які не до кінця знають, чого вони хочуть – Зеленський".