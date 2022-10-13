РФ правят террористы, которые не до конца знают, чего они хотят — Зеленский

Мы реально имеем дело с не совсем адекватными людьми, и договариваться с неадекватными людьми сложно. Они могут вам что-то пообещать и сразу поступить по-другому. Это уже террористы, до конца не знающие, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение.