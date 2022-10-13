РФ правят террористы, которые не до конца знают, чего они хотят — Зеленский
Мы реально имеем дело с не совсем адекватными людьми, и договариваться с неадекватными людьми сложно. Они могут вам что-то пообещать и сразу поступить по-другому. Это уже террористы, до конца не знающие, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, переговоры, террористы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:34;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ правят террористы, которые не до конца знают, чего они хотят — Зеленский".