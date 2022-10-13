Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🔴

РФ правят террористы, которые не до конца знают, чего они хотят — Зеленский

Мир 18:34   13.10.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
РФ правят террористы, которые не до конца знают, чего они хотят — Зеленский

Мы реально имеем дело с не совсем адекватными людьми, и договариваться с неадекватными людьми сложно. Они могут вам что-то пообещать и сразу поступить по-другому. Это уже террористы, до конца не знающие, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

Новости по теме:

17:09
Бежать мы можем только вперед — Зеленский о попытках напугать украинцев
11:11
Зеленский подтвердил обстрел энергообъектов на Харьковщине (видео)
22:09
Данилов посоветовал Матвиенко думать о линии защиты в Гааге
22:02
Невзоров усовершенствовал пророчество Зеленского о смерти Путина
21:58
Зеленский заявил, что, применив ядерное оружие, Путин простится с жизнью

Вы читали новость: «РФ правят террористы, которые не до конца знают, чего они хотят — Зеленский»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:34;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ правят террористы, которые не до конца знают, чего они хотят — Зеленский".