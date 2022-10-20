Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом – Кассіс

Те, що я побачив сьогодні вранці (Бородянка та Іванків – Ред.), за межами розуміння. Швейцарія нейтральна, але нейтралітет не означає, що ми не маємо звертати увагу на те, що відбувається у вас. Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом.