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Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом – Кассіс

Політика 22:02   20.10.2022
Ігнаціо Кассіс
президент Швейцарії
Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом – Кассіс

Те, що я побачив сьогодні вранці (Бородянка та Іванків – Ред.), за межами розуміння. Швейцарія нейтральна, але нейтралітет не означає, що ми не маємо звертати увагу на те, що відбувається у вас. Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом.

 

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;
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Автор: Ігнаціо Кассіс, президент Швейцарії

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:02;

  • Кореспондент Ігнаціо Кассіс, президент Швейцарії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом – Кассіс".