Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом – Кассіс
Те, що я побачив сьогодні вранці (Бородянка та Іванків – Ред.), за межами розуміння. Швейцарія нейтральна, але нейтралітет не означає, що ми не маємо звертати увагу на те, що відбувається у вас. Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом.
Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Кассис, нейтралитет, швейцария; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Ви читали новину: «Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом – Кассіс»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:02;
Кореспондент Ігнаціо Кассіс, президент Швейцарії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масові вбивства людей не мають нічого спільного з нейтралітетом – Кассіс".