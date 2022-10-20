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Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом — Кассис

Мир 22:02   20.10.2022
Иньяцио Кассис
президент Швейцарии
Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом — Кассис

То, что я увидел сегодня утром (Бородянка и Иванков — Ред.), за гранью понимания. Швейцария нейтральна, но нейтралитет не означает, что мы не должны обращать внимание на то, что происходит у вас. Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом.

 

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;
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Автор: Иньяцио Кассис, президент Швейцарии

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 22:02;

  • Корреспондент Иньяцио Кассис, президент Швейцарии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом — Кассис".