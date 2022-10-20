Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом — Кассис
То, что я увидел сегодня утром (Бородянка и Иванков — Ред.), за гранью понимания. Швейцария нейтральна, но нейтралитет не означает, что мы не должны обращать внимание на то, что происходит у вас. Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом.
Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Кассис, нейтралитет, швейцария; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 22:02;
Корреспондент Иньяцио Кассис, президент Швейцарии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом — Кассис".