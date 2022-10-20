Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом — Кассис

То, что я увидел сегодня утром (Бородянка и Иванков — Ред.), за гранью понимания. Швейцария нейтральна, но нейтралитет не означает, что мы не должны обращать внимание на то, что происходит у вас. Массовые убийства людей не имеют ничего общего с нейтралитетом.