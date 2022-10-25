Хербст про “брудну бомбу” РФ: Путін хоче налякати Захід
Путін хоче налякати Захід, припинити військову допомогу Україні та тиснути на Україну сидіти за столом переговорів, щоби здати якусь частину української території Кремлю. Це, на мою думку, ціль Путіна зараз, тому що він не може досягти своєї мети військовим шляхом.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 22:30;
Кореспондент Джон Гербст, експосол США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін хоче налякати Захід, припинити військову допомогу Україні та тиснути на Україну сидіти за столом переговорів, щоби здати якусь частину…".