Хербст о «грязной бомбе» РФ: Путин хочет напугать Запад

Путин хочет напугать Запад, прекратить военную помощь Украине и давить на Украину сидеть за столом переговоров, чтобы сдать какую-то часть украинской территории Кремлю. Это, по моему мнению, цель Путина сейчас, потому что он не может достичь своей цели военным путем.