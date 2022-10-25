Хербст о «грязной бомбе» РФ: Путин хочет напугать Запад
Путин хочет напугать Запад, прекратить военную помощь Украине и давить на Украину сидеть за столом переговоров, чтобы сдать какую-то часть украинской территории Кремлю. Это, по моему мнению, цель Путина сейчас, потому что он не может достичь своей цели военным путем.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 22:30;
Корреспондент Джон Хербст, экс-посол США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин хочет напугать Запад, прекратить военную помощь Украине и давить на Украину сидеть за столом переговоров, чтобы сдать какую-то часть…".