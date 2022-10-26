В Україні все набагато гірше, ніж ми представляємо в Німеччині – Штайнмайєр
Це все (руйнування в Україні – Ред.) набагато гірше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. І, звичайно, будь-хто, хто вміє думати й співчувати, хоче, щоб бойові дії припинилися. Але це не може означати, що перемир’я зрештою скріпить захоплення землі.
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Ви читали новину: «В Україні все набагато гірше, ніж ми представляємо в Німеччині – Штайнмайєр»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 20:03;
Кореспондент Франк-Вальтер Штайнмайер, федеративний президент Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це все (руйнування в Україні – Ред.) набагато гірше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. І, звичайно, будь-хто, хто вміє…".