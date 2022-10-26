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В Україні все набагато гірше, ніж ми представляємо в Німеччині – Штайнмайєр

Політика 20:03   26.10.2022
Франк-Вальтер Штайнмайер
федеративний президент Німеччини
В Україні все набагато гірше, ніж ми представляємо в Німеччині – Штайнмайєр

Це все (руйнування в Україні – Ред.) набагато гірше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. І, звичайно, будь-хто, хто вміє думати й співчувати, хоче, щоб бойові дії припинилися. Але це не може означати, що перемир’я зрештою скріпить захоплення землі.

Автор: Франк-Вальтер Штайнмайер, федеративний президент Німеччини

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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 20:03;

    • Кореспондент Франк-Вальтер Штайнмайер, федеративний президент Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це все (руйнування в Україні – Ред.) набагато гірше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. І, звичайно, будь-хто, хто вміє…".