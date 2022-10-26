В Україні все набагато гірше, ніж ми представляємо в Німеччині – Штайнмайєр

Це все (руйнування в Україні – Ред.) набагато гірше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. І, звичайно, будь-хто, хто вміє думати й співчувати, хоче, щоб бойові дії припинилися. Але це не може означати, що перемир’я зрештою скріпить захоплення землі.