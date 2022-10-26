У Украине все намного ужаснее, чем мы представляем в Германии — Штайнмайер
Это все (разрушения в Украине — Ред.) гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии. И, конечно, любой, кто умеет думать и сочувствует, хочет, чтобы боевые действия прекратились. Но это не может означать, что перемирие в конечном счете скрепит захват земли.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 20:03;
Корреспондент Франк-Вальтер Штайнмайер, федеративный президент Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это все (разрушения в Украине — Ред.) гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии. И, конечно, любой, кто умеет…".