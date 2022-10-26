У Украине все намного ужаснее, чем мы представляем в Германии — Штайнмайер

Это все (разрушения в Украине — Ред.) гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии. И, конечно, любой, кто умеет думать и сочувствует, хочет, чтобы боевые действия прекратились. Но это не может означать, что перемирие в конечном счете скрепит захват земли.