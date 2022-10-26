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У Украине все намного ужаснее, чем мы представляем в Германии — Штайнмайер

Мир 20:03   26.10.2022
Франк-Вальтер Штайнмайер
федеративный президент Германии
У Украине все намного ужаснее, чем мы представляем в Германии — Штайнмайер

Это все (разрушения в Украине — Ред.) гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии. И, конечно, любой, кто умеет думать и сочувствует, хочет, чтобы боевые действия прекратились. Но это не может означать, что перемирие в конечном счете скрепит захват земли.

Автор: Франк-Вальтер Штайнмайер, федеративный президент Германии

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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 20:03;

    • Корреспондент Франк-Вальтер Штайнмайер, федеративный президент Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это все (разрушения в Украине — Ред.) гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии. И, конечно, любой, кто умеет…".