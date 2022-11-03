Українці здатні захопити правобережжя Херсонщини – голова Пентагону
Чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра? Я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. Найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Українці здатні захопити правобережжя Херсонщини – голова Пентагону»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 21:36;
Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра? Я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це…".