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Українці здатні захопити правобережжя Херсонщини – голова Пентагону

Політика 21:36   03.11.2022
Ллойд Остін
міністр оборони США
Українці здатні захопити правобережжя Херсонщини – голова Пентагону

Чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра? Я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. Найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити.

Автор: Ллойд Остін, міністр оборони США

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 21:36;

    • Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра? Я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це…".